Lionel Rafale pakt Cielo flink aan in Virtua Fighter Crossroads
Ryu Ga Gotoku is langzaamaan de hype voor Virtua Fighter Crossroads aan het opvoeren. Dit keer met een trailer van Lionel Rafale, een herkenbaar personage voorzien van een flinke dosis bewijsdrang.
Vilasapara is een nieuwe inwoner rijker. Lionel Rafale is een extreem bekwame vechtersbaas die razendsnel hoofdrolspeler Cielo weet uit te schakelen. Lionel lijkt echter een onderliggend motief te hebben voor zijn aanwezigheid in deze door RGG benoemde evolutie van de franchise. Wat die reden precies is, is vooralsnog gehuld in mysterie. Mocht Lionel bekend voorkomen, dan kan dat kloppen. Lionel is de zoon of potentieel een nieuwe versie van Lion Rafale, die zijn debuut in Virtua Fighter 2 maakte. De appel valt echter niet ver van de kloon/boom, want naast de uiterlijke kenmerken heeft Lionel ook de arrogante houding van Lion overgenomen.
Virtua Fighter Crossroads staat gepland voor een release in 2027 en verschijnt vermoedelijk op PlayStation 5, Xbox Series en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Ziet er goed uit, maar waar ik wel wat bang voor ben is dat het niet meer de Virtua Fighter is waar ik zo van hou.
Ben bang dat het net als Tekken steeds meer over de top wordt, met specials en comeback mechanieken en dergelijke. Virtua Fighter is altijd meer een pure fighting game geweest waar je echt een verschil zag met wel of geen button mashers.
Begrijp het wel het verkoopt beter als het meer main stream is, maar zou het wel jammer vinden.
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