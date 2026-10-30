Lionel Rafale pakt Cielo flink aan in Virtua Fighter Crossroads

Ryu Ga Gotoku is langzaamaan de hype voor Virtua Fighter Crossroads aan het opvoeren. Dit keer met een trailer van Lionel Rafale, een herkenbaar personage voorzien van een flinke dosis bewijsdrang.

Vilasapara is een nieuwe inwoner rijker. Lionel Rafale is een extreem bekwame vechtersbaas die razendsnel hoofdrolspeler Cielo weet uit te schakelen. Lionel lijkt echter een onderliggend motief te hebben voor zijn aanwezigheid in deze door RGG benoemde evolutie van de franchise. Wat die reden precies is, is vooralsnog gehuld in mysterie. Mocht Lionel bekend voorkomen, dan kan dat kloppen. Lionel is de zoon of potentieel een nieuwe versie van Lion Rafale, die zijn debuut in Virtua Fighter 2 maakte. De appel valt echter niet ver van de kloon/boom, want naast de uiterlijke kenmerken heeft Lionel ook de arrogante houding van Lion overgenomen.

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Virtua Fighter Crossroads staat gepland voor een release in 2027 en verschijnt vermoedelijk op PlayStation 5, Xbox Series en pc.