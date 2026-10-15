Maak kennis met de Fire Emblem: Fortune's Weave Expansion Pass

Kan je geen genoeg krijgen van Fire Emblem: Fortune's Weave? Check dan hier wat de Expansion Pass inhoudt. Deze uitbreiding zorgt ervoor dat fans van de game voorlopig genoeg content hebben om onder handen te nemen.

Fire Emblem: Fortune's Weave Expansion Pass is nu al beschikbaar voor een aankoop (35 euro), maar de features worden uitgebracht in drie verschillende fases. Wave 1 brengt vier protowapens geïnspireerd door de Heroes' Relics uit Fire Emblem: Three Houses en is later vandaag beschikbaar. Wave 2 zorgt ervoor dat je jouw favoriete personages kan aankleden in nieuwe skins en dat je de hulp kan inschakelen van de goden Aurora, Smyrnos en Jurab via Godly Aid. Deze content wordt beschikbaar gesteld tijdens de feestdagen van dit jaar. Wave 3 biedt nieuwe verhalende content met de vier personages Betrand, Talimun, Orchel en Anatolia. Bovendien mag je rekenen op nieuwe Allies, Classes en meer wanneer het slotakkoord van de Fortune's Weave Expansion Pass in 2027 wordt uitgebracht.

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Fire Emblem: Fortune's Weave is nu beschikbaar voor de Nintendo Switch 2.