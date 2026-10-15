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Maak kennis met de Fire Emblem: Fortune's Weave Expansion Pass

Door Bram Noteboom
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Kan je geen genoeg krijgen van Fire Emblem: Fortune's Weave? Check dan hier wat de Expansion Pass inhoudt. Deze uitbreiding zorgt ervoor dat fans van de game voorlopig genoeg content hebben om onder handen te nemen.

Fire Emblem: Fortune's Weave Expansion Pass is nu al beschikbaar voor een aankoop (35 euro), maar de features worden uitgebracht in drie verschillende fases. Wave 1 brengt vier protowapens geïnspireerd door de Heroes' Relics uit Fire Emblem: Three Houses en is later vandaag beschikbaar. Wave 2 zorgt ervoor dat je jouw favoriete personages kan aankleden in nieuwe skins en dat je de hulp kan inschakelen van de goden Aurora, Smyrnos en Jurab via Godly Aid. Deze content wordt beschikbaar gesteld tijdens de feestdagen van dit jaar. Wave 3 biedt nieuwe verhalende content met de vier personages Betrand, Talimun, Orchel en Anatolia. Bovendien mag je rekenen op nieuwe Allies, Classes en meer wanneer het slotakkoord van de Fortune's Weave Expansion Pass in 2027 wordt uitgebracht.

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Fire Emblem: Fortune's Weave is nu beschikbaar voor de Nintendo Switch 2.

Bron: Nintendo
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5674 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Fire Emblem: Fortune's Weave

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Intelligent Systems

Uitgever

Nintendo

Release

17 september 2026

Platforms

NS2
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