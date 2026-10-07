Monster Hunter Rise komt naar mobiele devices... maar niet voor iedereen
Capcom heeft plannen met het excellente Monster Hunter Rise. De game verscheen oorspronkelijk in 2021, maar komt later deze maand naar een nieuw platform.
Monster Hunter Rise krijgt namelijk een nieuwe versie, ditmaal voor mobiele devices (iOS en Android). De gamepagina laat wel weten dat niet iedereen toegang zal krijgen tot de game: je hebt namelijk een actief Netflix abonnement nodig. Deze versie van de game zal anders zijn dan de consoleversie: de controls zijn aangepast voor mobiele apparaten en de DLC van de consoleversie zal je hier moeten vrijspelen in de game zelf (in plaats van er extra voor te betalen). Bekijk hieronder enkele screenshots van de mobiele game.
Monster Hunter Rise verschijnt op 29 oktober in mobiele versie. Dit is overigens niet de enige mobiele Monster Hunter-game die Capcom op de planning heeft staan: Monster Hunter Outlanders verschijnt ook op die datum.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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