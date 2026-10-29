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No Man's Sky: Forsaken biedt griezelige gameplay én iOS-ondersteuning

Door Bram Noteboom
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Hello Games blijft maar vlammen met No Man's Sky. De Forsaken-update biedt nieuwe griezelige gameplay, terwijl men nu ook ondersteuning biedt aan de verschillende iOS-apparaten.

Onder de versie 7.10 'FORSAKEN' worden spelers wederom naar het wijde universum van No Man's Sky gelokt. Of je nu voor het eerst intergalactische meters maakt of terugkeert voor de zoveelste keer: dankzij de Forsaken-update valt er weer genoeg te beleven. Maak kennis met vreemde handelaars, hanteer de minimale HUD-modus, verzamel spookachtige herinneringen, bezorg mysterieuze pakketjes, bouw een griezelig corvette-schip, reis tussen sterrenstelsels met naadloze warping en nog veel meer staat je te wachten in de nieuwste contentdrop. Mocht je interesse hebben om de game mobiel te ervaren via iOS-systemen, dan is dat nu ook mogelijk. De video hieronder staat al een tijdje online, maar indien je het gemist hebt, is het een mooi voorbeeld hoe moderne games op moderne mobiele hardware kunnen draaien.

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No Man's Sky is nu beschikbaar voor vrijwel alle moderne platformen.

Bron: Hello Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5774 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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No Man's Sky

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Hello Games

Uitgever

Hello Games

Release

10 augustus 2016

Platforms

PC
PS4
XONE
Mob
NSW
VR
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Benjaminben
Benjaminben
lvl14 High Score Chaser
39 minuten geleden

Hello Games, van lachwekkende leugenaars tot studio met een groot hart voor haar product en gamers. Het feit dat ze geen cent vragen voor de content die zij toevoegen (en nee, het betreft niet ff een skinnetje hier en een skinnetje daar, maar hele DLC pakketten) is absurd. Helemaal in een tijd van graaien, beperkingen, licenties en lidmaatschappen is dit uniek. Daarbij hebben ze uiteindelijk een top product geleverd dat -net als het heelal- gestaag bijft groeien.

0
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl11 Commander
1 uur geleden

En we hebben nog maar vorige maand de grote jaarupdate gehad, deze mensen zitten totaal niet stil. Ben zelf heel hyped over de nieuwe mogelijkheid om te warpen naar andere sterrenstelsels zonder de Galaxy map te moeten gebruiken

0
Avatar MasterExploder
MasterExploder
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden bewerkt

Ze gaan me die game nu niet nog voor de vijfde keer opnieuw laten installeren hè? Tss ;)

1
Avatar Enge-Heks
Enge-Heks
lvl9 NPC 2.0
3 uur geleden

Dit spel heeft me tegenwooedig toch een content zeg!
Geeft me goede hoop voor hun nieuwe game waar we al.jaten niets van gehoord hebben

0
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