No Man's Sky: Forsaken biedt griezelige gameplay én iOS-ondersteuning
Hello Games blijft maar vlammen met No Man's Sky. De Forsaken-update biedt nieuwe griezelige gameplay, terwijl men nu ook ondersteuning biedt aan de verschillende iOS-apparaten.
Onder de versie 7.10 'FORSAKEN' worden spelers wederom naar het wijde universum van No Man's Sky gelokt. Of je nu voor het eerst intergalactische meters maakt of terugkeert voor de zoveelste keer: dankzij de Forsaken-update valt er weer genoeg te beleven. Maak kennis met vreemde handelaars, hanteer de minimale HUD-modus, verzamel spookachtige herinneringen, bezorg mysterieuze pakketjes, bouw een griezelig corvette-schip, reis tussen sterrenstelsels met naadloze warping en nog veel meer staat je te wachten in de nieuwste contentdrop. Mocht je interesse hebben om de game mobiel te ervaren via iOS-systemen, dan is dat nu ook mogelijk. De video hieronder staat al een tijdje online, maar indien je het gemist hebt, is het een mooi voorbeeld hoe moderne games op moderne mobiele hardware kunnen draaien.
No Man's Sky is nu beschikbaar voor vrijwel alle moderne platformen.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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En we hebben nog maar vorige maand de grote jaarupdate gehad, deze mensen zitten totaal niet stil. Ben zelf heel hyped over de nieuwe mogelijkheid om te warpen naar andere sterrenstelsels zonder de Galaxy map te moeten gebruiken
Ze gaan me die game nu niet nog voor de vijfde keer opnieuw laten installeren hè? Tss ;)
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