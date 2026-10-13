No Man's Sky verschijnt eind oktober voor iPhone en iPad

Pas op, DOOM! No Man's Sky is er namelijk op uit om de meme 'But can it run DOOM?' te vervangen. Tenminste, zo lijkt het haast, want op 29 oktober 2026 verschijnt Hello Games' No Man's Sky voor iOS-devices. Welke? Nou ja, alle iPhones vanaf iPhone 11 en iPads vanaf de derde generatie iPad Air!

Je leest het goed: No Man's Sky komt te verschijnen voor mobiele devices. De initieel matig ontvangen game is flink onder handen genomen en is onderhand een van de betere games binnen deze generatie. Hello Games heeft de afgelopen drie jaar echter in het geheim gewerkt aan een mobiele variant. Deze blijkt nu op 29 oktober te verschijnen en is vanaf nu te vinden in de Apple App Store. Mocht je over een ouder device beschikken, dan is dat geen probleem. De game is namelijk te draaien vanaf iPhone 11. Kom je, net zoals mijn vrouw, chronisch opslagruimte tekort, dan is er meer goed nieuws. No Man's Sky voor iOS neemt namelijk slechts 5 GB aan opslagruimte in.

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Deze port van No Man's Sky is uiteraard volledig gericht op mobiel gebruik. Zo kunnen we de game besturen met touchcontrols. Mocht je echter liever met muis en toetsenbord of controller willen spelen, dan is dat eveneens mogelijk. Vreemd genoeg komt het gros van de mobiele optimalisaties uit Hello Games' nieuwste project Light No Fire. De in 2023 aangekondigde game deelt een engine met No Man's Sky en het werk aan het vervolgproject heeft dan ook de nodige inzichten opgeleverd die toepasbaar zijn geweest voor No Man's Sky.

Wanneer de koelkast- en airfryer-edities van No Man's Sky komen te verschijnen, is vooralsnog onbekend. De iOS-versie komt echter op 29 oktober 2026 te verschijnen.