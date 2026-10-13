Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

No Man's Sky verschijnt eind oktober voor iPhone en iPad

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Pas op, DOOM! No Man's Sky is er namelijk op uit om de meme 'But can it run DOOM?' te vervangen. Tenminste, zo lijkt het haast, want op 29 oktober 2026 verschijnt Hello Games' No Man's Sky voor iOS-devices. Welke? Nou ja, alle iPhones vanaf iPhone 11 en iPads vanaf de derde generatie iPad Air!

Je leest het goed: No Man's Sky komt te verschijnen voor mobiele devices. De initieel matig ontvangen game is flink onder handen genomen en is onderhand een van de betere games binnen deze generatie. Hello Games heeft de afgelopen drie jaar echter in het geheim gewerkt aan een mobiele variant. Deze blijkt nu op 29 oktober te verschijnen en is vanaf nu te vinden in de Apple App Store. Mocht je over een ouder device beschikken, dan is dat geen probleem. De game is namelijk te draaien vanaf iPhone 11. Kom je, net zoals mijn vrouw, chronisch opslagruimte tekort, dan is er meer goed nieuws. No Man's Sky voor iOS neemt namelijk slechts 5 GB aan opslagruimte in.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Deze port van No Man's Sky is uiteraard volledig gericht op mobiel gebruik. Zo kunnen we de game besturen met touchcontrols. Mocht je echter liever met muis en toetsenbord of controller willen spelen, dan is dat eveneens mogelijk. Vreemd genoeg komt het gros van de mobiele optimalisaties uit Hello Games' nieuwste project Light No Fire. De in 2023 aangekondigde game deelt een engine met No Man's Sky en het werk aan het vervolgproject heeft dan ook de nodige inzichten opgeleverd die toepasbaar zijn geweest voor No Man's Sky.

Wanneer de koelkast- en airfryer-edities van No Man's Sky komen te verschijnen, is vooralsnog onbekend. De iOS-versie komt echter op 29 oktober 2026 te verschijnen.

Bron: Hello Games
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 354 reviews 2779 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot No Man's Sky
No Man's Sky

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Hello Games

Uitgever

Hello Games

Release

10 augustus 2016

Platforms

PC
PS4
XONE
Mob
NSW
VR
PS5
XBS
NS2
Lees meer
Reacties
Avatar Murrness
Murrness
lvl3 XP Farmer
2 uur geleden

Wat vet zeg. Ontzettend genoten van dit spel op de ps5. Ben benieuwd hoe het zich vertaald naar iOS.
Zou ik mijn huidige account mee kunnen nemen? Of staat deze helemaal los van het origineel.

1
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl11 Commander
4 uur geleden bewerkt

Heel indrukwekkend dat dit zelfs kan

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl15 Community Veteraan
4 uur geleden

Apple en gamen?? :O :P
Dit op een iPhone spelen lijkt me nogal wat, wordt vast te warm om lekker vast te houden, dus een controller koppelen lijkt me wel verstandig. 5GB bestand dat is wel erg netjes en vrij weinig opslag.

Wel benieuwd wie dit dan zo op deze manier speelt.

0
Avatar craftercis
craftercis
lvl9 NPC 2.0
5 uur geleden

Wel erg impressive dat ze dit hebben weten te porten naar IOS.

1
Avatar Maestro
Maestro
lvl13 Meta Builder
5 uur geleden

Zou niet weten waarom ik dit op me IPhone zou willen spelen.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord