Oorspronkelijke makers van Black Ops 1 en 2 verdienen niets aan de recente ports

Eerder dit jaar verschenen Call of Duty: Black Ops 1 en 2 plots ook op moderne platformen en deze ports waren een enorm succes bij het publiek. Dat is leuk voor Activision en Microsoft, maar niet zo leuk voor de oorspronkelijke ontwikkelaars.

Om even de situatie te schetsen: deze ports zijn inmiddels al meer dan 11 miljoen keer verkocht. Dat is een heel mooi getal, zeker als je weet dat deze games respectievelijk in 2010 en 2012 verschenen en dus al meer dan een decennium oud zijn. Deze games brengen dus, zoveel jaar later, nog steeds miljoenen op. Bovendien is er eigenlijk niet veel veranderd aan de oorspronkelijke games, dit zijn eigenlijk gewoon simpele ports. En dat licht gevoelig bij Gavin Goslin die indertijd bij Treyarch werkte aan deze games.

Hij vindt het succes van de ports 'bitterzoet'. Enerzijds is hij blij dat deze games nog steeds zo goed worden ontvangen door het hedendaagse publiek, maar anderzijds verdienen de oorspronkelijke makers van de games hier geen cent meer aan. Hij vindt dit dan ook niet zo netjes van de grote bedrijven, die hier makkelijk bakken geld mee verdienen.

As a developer who actually worked on both BO1 and BO2, seeing these charts is bittersweet. [...] its (sic) hard to watch the suits rake in giant financial windfalls from our old code while the actual creators don't see a dime of it. If executives are getting massive bonuses off the longevity of these classics, that wealth needs to be shared retroactively. Gavin Goslin

De ports van Call of Duty: Black Ops 1 en 2 zijn nu te spelen op moderne platformen. Heb jij deze games (opnieuw) gespeeld?