Ouders opgelet: The Bluey Movie verschijnt 6 augustus 2027
Sorry, maar ik kan het niet laten om Bluey even mee te nemen in de berichtgeving. Ouders opgelet: The Bluey Movie verschijnt op 6 augustus 2027 in de bioscoop. Ondanks dat Disney de internationale streamingrechten heeft, is alvast te kennen gegeven dat de film niet direct op streamingservice Disney+ verschijnt.
Bluey en Bingo beleven op 6 augustus een gloednieuw avontuur in The Bluey Movie. De aankomende film laat helaas nog niet veel plotdetails los, maar ik kan mij niet voorstellen dat het een uur lang over een ballon die de grond niet mag raken gaat. De film is al in 2024 aangekondigd, maar vandaag is de eerste officiële trailer verschenen. Ga jij de film met het gezin kijken? Laat het weten in de reacties!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Jammer van die 3d stijl...
Maar ga hem natuurlijk wel kijken met de familie.
In de titel staat nog 2026 😅