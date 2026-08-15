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Ouders opgelet: The Bluey Movie verschijnt 6 augustus 2027

Door Rudy Wijnberg
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Sorry, maar ik kan het niet laten om Bluey even mee te nemen in de berichtgeving. Ouders opgelet: The Bluey Movie verschijnt op 6 augustus 2027 in de bioscoop. Ondanks dat Disney de internationale streamingrechten heeft, is alvast te kennen gegeven dat de film niet direct op streamingservice Disney+ verschijnt.

Bluey en Bingo beleven op 6 augustus een gloednieuw avontuur in The Bluey Movie. De aankomende film laat helaas nog niet veel plotdetails los, maar ik kan mij niet voorstellen dat het een uur lang over een ballon die de grond niet mag raken gaat. De film is al in 2024 aangekondigd, maar vandaag is de eerste officiële trailer verschenen. Ga jij de film met het gezin kijken? Laat het weten in de reacties!

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Bron: Bluey Channel
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar Flappy
Flappy
lvl9 NPC 2.0
2 dagen geleden om 21:36

Awesome

0
Avatar Enge-Heks
Enge-Heks
lvl7 Checkpoint Jeugd
2 dagen geleden om 11:42

Jammer van die 3d stijl...
Maar ga hem natuurlijk wel kijken met de familie.

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Avatar Nelsherk
Nelsherk
lvl8 Achievement Hunter
2 dagen geleden om 10:05

In de titel staat nog 2026 😅

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