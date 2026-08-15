Ouders opgelet: The Bluey Movie verschijnt 6 augustus 2027

Sorry, maar ik kan het niet laten om Bluey even mee te nemen in de berichtgeving. Ouders opgelet: The Bluey Movie verschijnt op 6 augustus 2027 in de bioscoop. Ondanks dat Disney de internationale streamingrechten heeft, is alvast te kennen gegeven dat de film niet direct op streamingservice Disney+ verschijnt.

Bluey en Bingo beleven op 6 augustus een gloednieuw avontuur in The Bluey Movie. De aankomende film laat helaas nog niet veel plotdetails los, maar ik kan mij niet voorstellen dat het een uur lang over een ballon die de grond niet mag raken gaat. De film is al in 2024 aangekondigd, maar vandaag is de eerste officiële trailer verschenen. Ga jij de film met het gezin kijken? Laat het weten in de reacties!