Overzicht: Alles over Apex Legends: Cipher

Apex Legends is alweer toe aan het 31ste seizoen. Lees hier alles wat je moet weten over Apex Legends: Cipher!

Op 3 november 2026 is het zover: dan kan je terugkeren naar de multiplayer-shooter voor de allernieuwste content. In Apex Legends: Cipher staat Crypto centraal, want deze speelbare held mag rekenen op een duchtige rework. Dankzij een nieuwe firmware-update van zijn zus Mila is zijn rol veranderd van passieve naar actieve inlichtingenvergaring. Zijn 'Surveillance Drone' gebruikt nu batterijen, waardoor je niet meer te maken hebt met langdurige wachttijden. Je kan de drone plaatsen en het robotje doet automatisch het zware werk voor je, zodat je weet waar je tegenstanders zich bevinden. Ook de helden Revenant en Lifeline mogen rekenen op buffs, zodat ze beter mee kunnen draaien in de meta van Apex Legends.

Maar het is niet alleen de speelbare 'Legends' die kunnen rekenen op tijd in de schijnwerpers. Cipher introduceert de Akimbo Wingman. Deze dubbele revolver combinatie biedt precisie, stootkracht en uiteraard een verhoogde rate-of-fire. Ideaal als je de hernieuwde Strongholds wilt overnemen. Deze gebieden zijn een evolutie op de 'Care Packages', waarbij ze hoogwaardige, risicovolle loot leveren in een behoorlijk luidruchtige verpakking. Verder wordt de Ranked-modus geüpdatet met de mogelijkheid om bepaalde personages via een stemsysteem te verbannen, kun je de nieuwe Mythic Volt SMG vinden op het slagveld en staat de Cipher Battle Pass natuurlijk te wachten op de spelers die verder willen investeren.

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Apex Legends is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch-consoles.