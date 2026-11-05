Godzilla maakt zijn opwachting in Apex Legends

Storm Point krijgt bezoek van een van de bekendste monsters uit de filmgeschiedenis. EA en Respawn Entertainment hebben een samenwerking met Toho aangekondigd, waarbij Godzilla zijn intrede doet in Apex Legends.

Het tijdelijke evenement, genaamd Apex Legends | Godzilla Event, brengt een flinke dosis verwoesting naar de populaire battle royale. Godzilla verschijnt boven Storm Point en laat na zijn aanval een spoor van vernieling achter. Spelers treffen op de map beschadigde gebouwen, verbrande bomen en omgevallen verkeersborden aan. Ook kunnen spelers profiteren van de chaos die het monster veroorzaakt. Wie zich waagt aan een plek waar Godzilla's Heat Ray inslaat, maakt kans op een Care Package. Daarin zit een speciale Devotion die een krachtige hitteaanval afvuurt. Deze aanval volgt vijanden zodra het schot doel treft. Zo kunnen spelers de kracht van Godzilla zelf inzetten tegen hun tegenstanders. Naast de aangepaste map brengt het evenement ook een nieuw Mythic-wapen met zich mee. De Dorsal Dagger is gebaseerd op een van de rugvinnen van de Kaiju en komt met een bijpassende Deathbox. Ook fans van de Godzilla-films kunnen hun hart ophalen aan tien nieuwe Legend-skins. Zo verandert Bloodhound in Godzilla 2026 en krijgt Wraith het uiterlijk van Godzilla uit 2016. Valkyrie kruipt in de huid van Mothra uit 2003, terwijl Pathfinder verandert in Mechagodzilla uit 1974. Ook Destoroyah, SpaceGodzilla, King Ghidorah en Jet Jaguar krijgen een plek in het evenement. De overige skins zijn gebaseerd op Godzilla uit 1995 en Super Mechagodzilla uit 1993.

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Het Apex Legends | Godzilla Event begint op 10 november en is tijdelijk beschikbaar. Check hier onze filmreview van Godzilla Minus Zero om alvast een beetje in de stemming te komen.