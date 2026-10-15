PEAK klautert naar PS5, Switch 2 en XBOX in oktober 2026

De console-versie van PEAK heeft een releasedatum te pakken. Daarnaast wordt er een speciale fysieke editie uitgegeven voor de PlayStation 5.

Om te beginnen met de console-versie van PEAK: op 22 oktober 2026 wordt de klimgame digitaal uitgegeven voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2. Uiteraard krijgen console-spelers meteen toegang tot alle contentupdates die de titel de afgelopen maanden heeft ontvangen; van The Final Ascent tot de twee nieuwste biomen Gloom en The Citadel. Daarnaast lanceert de console-editie met een aantal fijne QoL-features, zoals cross-play, zodat je meteen met ervaren pc-klimmers samen kan spelen. De pre-orders zijn nu geopend.

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Wil je de game liever in je klauwen vasthouden? Dat kan ook. Aggro Crab en Landfall hebben namelijk de samenwerking opgezocht met Skystone Games voor een fysieke PS5-versie van PEAK. Deze gaat voor 19,99 euro en is beschikbaar vanaf 9 december 2026. Naast de diverse goodies krijg je er ook een 'Buddy Code' bij, zodat je niet alleen de hoogte hoeft op te zoeken.

PEAK is nu beschikbaar voor de pc. Ga jij met de console-versie aan de haal?