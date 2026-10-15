PEAK klautert naar PS5, Switch 2 en XBOX in oktober 2026
De console-versie van PEAK heeft een releasedatum te pakken. Daarnaast wordt er een speciale fysieke editie uitgegeven voor de PlayStation 5.
Om te beginnen met de console-versie van PEAK: op 22 oktober 2026 wordt de klimgame digitaal uitgegeven voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2. Uiteraard krijgen console-spelers meteen toegang tot alle contentupdates die de titel de afgelopen maanden heeft ontvangen; van The Final Ascent tot de twee nieuwste biomen Gloom en The Citadel. Daarnaast lanceert de console-editie met een aantal fijne QoL-features, zoals cross-play, zodat je meteen met ervaren pc-klimmers samen kan spelen. De pre-orders zijn nu geopend.
Wil je de game liever in je klauwen vasthouden? Dat kan ook. Aggro Crab en Landfall hebben namelijk de samenwerking opgezocht met Skystone Games voor een fysieke PS5-versie van PEAK. Deze gaat voor 19,99 euro en is beschikbaar vanaf 9 december 2026. Naast de diverse goodies krijg je er ook een 'Buddy Code' bij, zodat je niet alleen de hoogte hoeft op te zoeken.
PEAK is nu beschikbaar voor de pc. Ga jij met de console-versie aan de haal?
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Heb het spel al op de PC maar als er een fysieke Switch 2 versie met split screen coop zou komen ben ik wel over te halen.
Wie weet dat ze zoiets in de toekomst toe kunnen voegen.
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