Klimmen in PEAK binnenkort ook mogelijk op PlayStation 5

Niets zo leuk als samen met je vrienden een (virtuele) berg beklimmen, toch? Vorig jaar verscheen de game PEAK, een game waarin je exact dat moest doen (en tegelijk je vriendschap moest testen). PEAK werd heel goed ontvangen op pc en dus lijkt een consolerelease een logische verdere stap.

Voorlopig is PEAK alleen te spelen op pc, waar de game vorige zomer ook z'n laatste update heeft gekregen. Het ziet er echter naar uit dat PEAK binnenkort ook naar jouw console zal komen, specifiek dan naar de PlayStation 5. De game heeft namelijk een ESRB-rating gekregen voor dat platform in de VS, wat impliceert dat er dus een PS5-versie van PEAK zit aan te komen.

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Ontwikkelaar Aggro Crab heeft dit nog niet officieel bevestigd, maar vermoedelijk zal dit spoedig wel gebeuren. Doorgaans wil zo'n rating zeggen dat we niet zo heel lang meer moeten wachten. Alle updates lees je uiteraard hier bij Gameliner!