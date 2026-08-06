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Laatste grote update onderweg naar PEAK

Door Claudia Tjia
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Landfall en Aggro Crab hebben aangekondigd dat de laatste grote update voor PEAK op binnenkort verschijnt. De update voegt twee nieuwe variant-biomes toe en markeert de afsluiting van de reeks grote contentupdates voor de friendslop klimgame.

De aankomende update introduceert de nieuwe variant-biomes Gloom en The Citadel. Deze gebieden worden opgenomen in de rotatie en wisselen af met de bestaande biomes Caldera en The Kiln, waardoor beklimmingen meer variatie krijgen. De ontwikkelaars noemen de update "de laatste grote klim" en laten weten dat ze de afgelopen tijd hebben gewerkt aan deze uitbreiding. Veel details over de nieuwe gebieden zijn nog niet bekend, maar de eerste teaser wijst op een donkerdere sfeer in Gloom en een indrukwekkende vesting met allerlei vallen in The Citadel. Met de biome-rotatie blijft iedere expeditie anders, omdat spelers niet telkens dezelfde route en omgeving voorgeschoteld krijgen.

Voor spelers betekent dit dat er nog één grote contentdrop aankomt voordat de ontwikkeling van nieuwe hoofdcontent wordt afgesloten. Of er na deze update nog kleinere patches of verbeteringen volgen, hebben de ontwikkelaars op dit moment niet bekendgemaakt. Eerder maakten Aggro Crab en Landfall al bekend dat updates voor PEAK een bonus zijn, een cadeautje voor de spelers en niet iets dat ze per definitie kunnen verwachten. Het lijkt er dus op dat de top van PEAK in zicht is.

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De update verschijnt op 11 augustus en vormt de laatste grote uitbreiding voor PEAK, waarmee de ontwikkelaars hun geplande roadmap afronden.

Bron: Aggro Crab
Claudia Tjia
Claudia Tjia Eindredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 217 reviews 3406 artikelen geplaatst

Een multimedia-rockstar van ongekend niveau. Claudia, oftewel Cloud, heeft één missie; je continu voorzien van het meest verse en sappige nieuws. Reviews, artikelen, visuele uitspattingen, ze draait er haar hand niet voor om. Is ze geen berichten aan het tikken, dan is ze op zoek naar de pareltjes onder de indiegames, verliest ze zichzelf in grootse JRPG's of verdedigt ze haar Jeugdjournaal Pokémon-expert titel met hand en tand.

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Packshot PEAK
PEAK

Ontwikkelaar

Aggro Crab

Uitgever

Landfall Games

Release

16 juni 2025

Platforms

PC
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Reacties
Avatar KVR020
KVR020
lvl6 Combo Juggler
1 week geleden om 16:27

Shovelware

0
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl9 NPC 2.0
1 week geleden om 10:23

Hoop dat ik deze ooit eens kan spelen, ziet er echt lachen uit

0
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