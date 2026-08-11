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Peak: The Final Ascent is toe aan zijn laatste grote klim

Door Rudy Wijnberg
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Landfall heeft vandaag de laatste grote update voor het populaire Peak vrijgegeven. Peak: The Final Ascent gaat gepaard met nieuwe obstakels om te overwinnen en nieuwe biomes om te verkennen.

Klik de zekeringen vast en houd goed vast. Friendslopgame Peak zet namelijk zijn laatste klim (en daarmee ook afdaling) in. In Peak: The Final Ascent kunnen we er wederom met drie vrienden op uit om ogenschijnlijk onoverkoombare obstakels te overwinnen. Dit keer doen we dat in twee gloednieuwe biomes, in de vorm van Gloom en The Citadel. Deze twee biomes wisselen af met Caldera en The Kiln. Daarnaast is er een nieuw geheim om te ontdekken. Wat dat is, houdt Landfall echter even voor zichzelf.

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Bron: Landfall
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot PEAK
PEAK

Ontwikkelaar

Aggro Crab

Uitgever

Landfall Games

Release

16 juni 2025

Platforms

PC
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