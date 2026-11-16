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Pearl Abyss zet in op AI tijdens ontwikkeling van DokeV

Door Rudy Wijnberg
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Pearl Abyss heeft afgelopen week zijn kwartaalcijfers van Q3 2026 bekendgemaakt. In het rapport zijn meerdere opvallende uitspraken te vinden. Zo maakt de Crimson Desert-ontwikkelaar bekend dat DokeV ergens in H2 2028 moet verschijnen en dat generatieve AI opgenomen wordt in de standaardworkflows van het bedrijf.

Crimson Desert 2 miljoen verkocht

Waar Pearl Abyss eerder dit jaar nog met de billen bloot moest over het gebruik van gen-AI voor assetontwikkeling in Crimson Desert, kondigt de ontwikkelaar nu aan dat generatieve AI een groter onderdeel wordt van zijn workflows. Dit omdat het gebruik van de controversiële techniek eentonige taken uit handen kan nemen en het ontwikkelingsproces versnelt. AI wordt echter enkel ingezet als een gereedschap voor conceptvalidatie en de optimalisatie van interne processen. De kern van de gameplay en daadwerkelijke creatie blijft bij het menselijke developmentteam liggen. Zo zegt Pearl Abyss het volgende:

“We are integrating AI technologies to enhance development productivity and overall quality. AI is being utilized across various stages of development - including the automation of repetitive tasks, content creation support, and test optimization - and we are expanding its implementation throughout our entire development pipeline. We view AI not as a substitute for human developers, but as a tool to elevate development efficiency and quality. We will continue to expand our application of AI to deliver higher-fidelity games to the market more expeditiously.”

DokeV1

Om deze nieuwe manier van werken te testen, heeft Pearl Abyss in hetzelfde document ook nog wat nieuws over de voortgang van DokeV. De creature-catchinggame had al lang moeten verschijnen, maar is na zijn oorspronkelijke releasevenster van 2023 al een aantal keer uitgesteld. Toch lijkt de ontwikkelaar, mede dankzij deze nieuwe werkwijze, er vertrouwen in te hebben dat de game ergens in de tweede helft van 2028 moet verschijnen. Daar blijft het voor nu echter bij. Pearl Abyss is namelijk voornemens om later dit jaar nog wat van de game te tonen, maar in 2027 pas inhoudelijke informatie over de game te geven.

Bron: Pearl Abyss
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 355 reviews 2911 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar Fr3nzy
Fr3nzy
lvl7 Checkpoint Jeugd
5 uur geleden

Het zou juist raar zijn als ze het niet zouden gebruiken. Bijna elk bedrijf gebruikt tegenwoordig AI, waarom zou de game industrie dat dan niet mogen? Ik denk dat juist bij de ontwikkeling van games dit heel veel tijd kan besparen waardoor we waarschijnlijk geen 10 jaar meer op een nieuwe IP of vervolg hoeven wachten. Zolang ze het creatieve proces maar zelf in handen houden.

0
Avatar 🎁Monojaxx🥕👞
🎁Monojaxx🥕👞
lvl20 Gameliner Grandmaster
5 uur geleden

Over 10 jaar…

AI, wie is er niet groot mee geworden?

0
Avatar Dennis
Dennis
lvl8 Achievement Hunter
5 uur geleden

Voor bugfixing en codeerfouten te zoeken juich ik dit zo erg toe.
Maar voor het creatieve gedeelte weer niet.

1
Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl16 Legend in the Making
5 uur geleden

Ze zouden wel gek zijn als ze het niet zouden doen.

0
Avatar Coola
Coola
lvl17 Final Form
6 uur geleden

En dat is hun goed recht.

0
Avatar Dliicious
Dliicious
lvl12 Clout Farmer
6 uur geleden

Ik pak de popcorn erbij!

1
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