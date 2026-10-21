Dit zijn de features in Crimson Desert: Charting the Unknown

Inmiddels klaar met je avonturen in Crimson Desert's Pywel? Laat de game dan nog even geïnstalleerd staan. Pearl Abyss heeft namelijk zojuist de trailer voor de Crimson Desert: Charting the Unknown-DLC vrijgegeven waarin we meer over de expansion te weten komen.

Verken onontdekte werelden in Charting the Unknown, een grote uitbreiding voor het razendpopulaire Crimson Desert. In de DLC zetten we het verhaal van Kliff, Damiane en Oongka voort, maar dit keer niet per se op land. In de expansion kiezen we namelijk voor het ruime sop, waar we een nieuwe koers moeten varen. Naast de verhalende content geeft Charting the Unknown toegang tot een shipbuildingmechanisme waarmee we ons eigen vaartuig kunnen ontwerpen. De moeite waard, want de open zee biedt nieuwe gebieden om te verkennen waar kastelen kunnen veroveren en volledig eigen kunnen maken. Tenminste, mits je de vijandelijke machten weet te verslaan natuurlijk.

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Crimson Desert: Charting the Unknown verschijnt op 29 oktober om 23:00 Nederlandse tijd als uitbreiding voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.