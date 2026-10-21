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ID@Xbox Fall 2026

Dit zijn de features in Crimson Desert: Charting the Unknown

Door Rudy Wijnberg
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Inmiddels klaar met je avonturen in Crimson Desert's Pywel? Laat de game dan nog even geïnstalleerd staan. Pearl Abyss heeft namelijk zojuist de trailer voor de Crimson Desert: Charting the Unknown-DLC vrijgegeven waarin we meer over de expansion te weten komen.

Verken onontdekte werelden in Charting the Unknown, een grote uitbreiding voor het razendpopulaire Crimson Desert. In de DLC zetten we het verhaal van Kliff, Damiane en Oongka voort, maar dit keer niet per se op land. In de expansion kiezen we namelijk voor het ruime sop, waar we een nieuwe koers moeten varen. Naast de verhalende content geeft Charting the Unknown toegang tot een shipbuildingmechanisme waarmee we ons eigen vaartuig kunnen ontwerpen. De moeite waard, want de open zee biedt nieuwe gebieden om te verkennen waar kastelen kunnen veroveren en volledig eigen kunnen maken. Tenminste, mits je de vijandelijke machten weet te verslaan natuurlijk.

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Crimson Desert: Charting the Unknown verschijnt op 29 oktober om 23:00 Nederlandse tijd als uitbreiding voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Bron: Pearl Abyss
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 354 reviews 2810 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Crimson Desert
Crimson Desert

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

Pearl Abyss

Uitgever

Pearl Abyss

Release

19 maart 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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