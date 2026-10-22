Phantom Blade Zero viert lancering met uitgebreide launchtrailer
Je zou het haast vergeten, maar eind deze maand verschijnt Phantom Blade Zero eindelijk. De game werd helaas uitgesteld, maar op 29 oktober komt Phantom Blade Zero toch echt te verschijnen.
Onze Hannah vloog de hele wereld over voor een hands-onpreview van Phantom Blade Zero. De aankomende action-RPG van S-Game staat hoog op de verlanglijstjes, maar dreigt ondergesneeuwd te raken door de knallers van november. Zonde, want ook in de launchtrailer kunnen we de grote potentie van deze game in actie zien. Vanaf 27 oktober om 03:00 uur is de game te preloaden. Zo kan je op 29 oktober om 03:00 uur direct van start met de game. Wil je echter een fysieke editie op de kop tikken, dan moet je helaas nog even wachten. De fysieke editie van Phantom Blade Zero verschijnt namelijk pas in 2027.
Phantom Blade Zero verschijnt op 29 oktober 2026 voor PlayStation 5 en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Preview
Preview: Hands-on met Phantom Blade Zero
Hannah reisde af naar Beijing om op bezoek te gaan bij S-GAME en aan de slag te gaan met Phantom Blade Zero.24 reacties
-
Poll
Poll: Wat wordt de leukste game van oktober 2026?
Oktober 2026 zit vol grote releases. Welke game verdient volgens jou de meeste aandacht? Stem nu mee in de nieuwe Gameliner Poll en tip andere gamers!63 reacties
-
Releases
10 must-have games van oktober 2026 met Gears of War: E-Day
De kans dat jouw backlog van september 2026-games al is afgewerkt is nul procent, maar toch moeten we kijken naar de must-have games van oktober 2026.31 reacties
-
Overzicht
Overzicht: Alles over de Phantom Blade Zero PlayStation State of Play
De Phantom Blade Zero PlayStation State of Play gemist? In dit overzicht leer je alles over Phantom Blade Zero's gameplay, verhaal, wereld en meer!5 reacties
Hoewel het er super mooi en gelikt uitziet, heb ik niks met games in een Aziatische setting. Waarom weet ik eigelijk ook niet. Heb ook niks met anime bijvoorbeeld. Of films/series. Alleen kook ik wel graag Aziatisch🤣.
Dus iedereen die er wél plezier aan beleeft… veel plezier!
Dit ziet er serieus likkebaardend goed uit.
Hou de reviews in de gaten en wacht op de fysieke editie maar deze staat op mijn lijst voor eventuele aankoop.
Komende maand komt er uiteraard niks tussen Ocarina of Time remake en Gta6.
Voor de Chinese markt maakt dit niet uit. GTA 6 is verboden daar dus heeft deze game alle tijd om lekker te verkopen. Verder heb ik ook het gevoel omdat het van Chinese makers is dat deze game minder aandacht krijgt. Vaak kijken wij Europeanen meer naar de Amerikaanse en Europese markt. Terwijl de Chinese games de laatste tijd van zeer hoge kwaliteit zijn. Durf zelfs te zeggen nog veel beter zelfs. Kijk naar Black Myth Wukong, ook de opvolger daarvan ziet er veel belovend uit. En dan hebben we nu Phantom Blade Zero die echt een eigen genre heeft en ook innoveert. Daarom kijk ik veel meer uit naar deze game vanwege de vernieuwingen dan andere games die in november uitkomen. Dat blijft toch wel dezelfde formule in een nieuwer jasjes. Niet zo innoverend eigenlijk.
Gelukkig is er de komende tijd nog zoveel te spelen dat ik rustig nog even wacht op de fysieke release. Maar deze gaat er wel komen hoor ziet er goed uit!
Ben wel echt benieuwd naar deze game, maar denk dat ik ga wachten op de fysieke editie. Heb nog best wat liggen wat ik moet spelen. Nu bezig met Planet Zoo 2 en zal deze gaan afwisselen met AC Black Flag Resynched (gezien Yotei inclusief DLC inmiddels uit, andere modus leuk maar ga hem er niet voor blijven spelen). Dan komt volgende maand ook nog GTA VI waarmee ik ook wel even zoet zal zijn. Ben in elk geval erg benieuwd naar de reviews! En dan zien we later wel weer verder.
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.