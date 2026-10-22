Phantom Blade Zero viert lancering met uitgebreide launchtrailer

Je zou het haast vergeten, maar eind deze maand verschijnt Phantom Blade Zero eindelijk. De game werd helaas uitgesteld, maar op 29 oktober komt Phantom Blade Zero toch echt te verschijnen.

Onze Hannah vloog de hele wereld over voor een hands-onpreview van Phantom Blade Zero. De aankomende action-RPG van S-Game staat hoog op de verlanglijstjes, maar dreigt ondergesneeuwd te raken door de knallers van november. Zonde, want ook in de launchtrailer kunnen we de grote potentie van deze game in actie zien. Vanaf 27 oktober om 03:00 uur is de game te preloaden. Zo kan je op 29 oktober om 03:00 uur direct van start met de game. Wil je echter een fysieke editie op de kop tikken, dan moet je helaas nog even wachten. De fysieke editie van Phantom Blade Zero verschijnt namelijk pas in 2027.

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Phantom Blade Zero verschijnt op 29 oktober 2026 voor PlayStation 5 en pc.