PlatinumGames sluit nieuwe Bayonetta niet volledig uit
In een interview met Famitsu sluit PlatinumGames-president Atsushi Inaba niet uit dat hij de Bayonetta-franchise graag wil voortzetten. Dit naar aanleiding van de recente samenwerking tussen Bayonetta en Stellar Blade.
Als het aan Shift Up's Kim Hyung-tae had gelegen, waren er nog veel meer, en vooral meer onthullende outfits, van Bayonetta in Stellar Blade terechtgekomen. Het tweetal schoof aan bij Famitsu om uit te wijden over de onderlinge samenwerking tussen PlatinumGames en Shift Up, waarbij Hyung-tae lachend aangeeft dat hij graag de personages voor een volgende Bayonetta zou ontwerpen. De franchise staat namelijk hoog in het vaandel bij de Stellar Blade-regisseur en behoort zelfs tot zijn drie favoriete games aller tijden.
Op een directe vraag aan Inaba over een nieuw deel in de Bayonetta-serie reageert hij ietwat gereserveerd met een zinnetje in de trant van ‘tijd zal het leren’. Lekker vaag inderdaad, maar met de interesse van Shift Up zou de franchise zomaar eens nieuw leven ingeblazen kunnen worden. Of dat dan nog in samenwerking met PlatinumGames gebeurt, moet nog blijken. In de afgelopen jaren heeft Platinum namelijk afscheid genomen van Bayonetta-bedenker Hideki Kamiya, die grootse plannen voor het personage had.
Is een vierde deel in de Bayonetta-franchise gewenst? Het derde deel kreeg immers flink wat kritiek, maar scoort onder gebruikers aardig goed met een userscore van 78 op Metacritic.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
Bayonetta 3
Stellar Blade
-
Trailer
Bayonetta verschijnt ook in PS5- en pc-versie van Stellar Blade
De vier Bayonetta-outfits uit Stellar Blade voor Nintendo Switch 2 komen ook gratis naar PlayStation 5 en pc. Zo laat Shift Up weten in een trailer.24 reacties
-
Trailer
Stellar Blade komt naar Switch 2 met DLSS, FSR en Bayonetta
Stellar Blade Complete Edition verschijnt op 5 november voor Switch 2. Hierbij maakt Shift Up gebruik van DLSS en FSR 3.1 voor een soepele framerate.23 reacties
-
Nieuws
Deze third-party games komen ook naar de Switch
Verschillende third-party games zullen ook hun weg vinden naar de Switch-consoles. Bekijk hier een overzicht over welke games het gaat.0 reacties
-
Trailer
Zo ziet Stellar Blade Complete Edition eruit op Nintendo Switch 2
Stellar Blade Complete Edition verschijnt in 2026 voor Nintendo Switch 2. De actiegame brengt dezelfde snelle gameplay naar Nintendo's hybride console.4 reacties
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.