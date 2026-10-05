PlatinumGames sluit nieuwe Bayonetta niet volledig uit

In een interview met Famitsu sluit PlatinumGames-president Atsushi Inaba niet uit dat hij de Bayonetta-franchise graag wil voortzetten. Dit naar aanleiding van de recente samenwerking tussen Bayonetta en Stellar Blade.

Als het aan Shift Up's Kim Hyung-tae had gelegen, waren er nog veel meer, en vooral meer onthullende outfits, van Bayonetta in Stellar Blade terechtgekomen. Het tweetal schoof aan bij Famitsu om uit te wijden over de onderlinge samenwerking tussen PlatinumGames en Shift Up, waarbij Hyung-tae lachend aangeeft dat hij graag de personages voor een volgende Bayonetta zou ontwerpen. De franchise staat namelijk hoog in het vaandel bij de Stellar Blade-regisseur en behoort zelfs tot zijn drie favoriete games aller tijden.

Op een directe vraag aan Inaba over een nieuw deel in de Bayonetta-serie reageert hij ietwat gereserveerd met een zinnetje in de trant van ‘tijd zal het leren’. Lekker vaag inderdaad, maar met de interesse van Shift Up zou de franchise zomaar eens nieuw leven ingeblazen kunnen worden. Of dat dan nog in samenwerking met PlatinumGames gebeurt, moet nog blijken. In de afgelopen jaren heeft Platinum namelijk afscheid genomen van Bayonetta-bedenker Hideki Kamiya, die grootse plannen voor het personage had.

Is een vierde deel in de Bayonetta-franchise gewenst? Het derde deel kreeg immers flink wat kritiek, maar scoort onder gebruikers aardig goed met een userscore van 78 op Metacritic.