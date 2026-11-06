Hubba Hubba, Stellar Blade viert Switch 2-release met live actiontrailer

Stellar Blade gemist omdat de game enkel is verschenen voor PlayStation 5 en pc? Geen probleem! Vanaf nu is Stellar Blade Complete Edition namelijk verkrijgbaar voor Nintendo Switch 2. En ontwikkelaar Shift Up viert dat met een live actiontrailer.

Shift Up is niet vies van mooie mensen in strakke pakjes. Zo blijkt ook maar weer uit de live actionlaunchtrailer van Stellar Blade Complete Edition. De game is vanaf nu te koop voor de hybride console van Nintendo en is daardoor beschikbaar voor een groter publiek. Zo zien we hoofdrolspeelster Eve bijvoorbeeld een ritje in de bus maken en picknicken in het park. Gewoon omdat het kan... Afijn, mocht je je zorgen maken om digitale licenties en game-key cards, dan is dat in het geval van deze game niet nodig. Shift Up heeft namelijk aangegeven dat Stellar Blade Complete Edition volledig op de fysieke cartridge staat.

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Stellar Blade Complete Edition is verkrijgbaar voor PlayStation 5, Nintendo Switch 2 en pc. De game kent voor Nintendo Switch 2 een adviesprijs van € 59,99.