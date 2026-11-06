Hubba Hubba, Stellar Blade viert Switch 2-release met live actiontrailer
Stellar Blade gemist omdat de game enkel is verschenen voor PlayStation 5 en pc? Geen probleem! Vanaf nu is Stellar Blade Complete Edition namelijk verkrijgbaar voor Nintendo Switch 2. En ontwikkelaar Shift Up viert dat met een live actiontrailer.
Shift Up is niet vies van mooie mensen in strakke pakjes. Zo blijkt ook maar weer uit de live actionlaunchtrailer van Stellar Blade Complete Edition. De game is vanaf nu te koop voor de hybride console van Nintendo en is daardoor beschikbaar voor een groter publiek. Zo zien we hoofdrolspeelster Eve bijvoorbeeld een ritje in de bus maken en picknicken in het park. Gewoon omdat het kan... Afijn, mocht je je zorgen maken om digitale licenties en game-key cards, dan is dat in het geval van deze game niet nodig. Shift Up heeft namelijk aangegeven dat Stellar Blade Complete Edition volledig op de fysieke cartridge staat.
Stellar Blade Complete Edition is verkrijgbaar voor PlayStation 5, Nintendo Switch 2 en pc. De game kent voor Nintendo Switch 2 een adviesprijs van € 59,99.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Het kon natuurlijk niet anders dan dat dit item door Rudy was geschreven. #manofculture
Hubba hubba, subtiele referentie maar de Hubble Space Telescope? 😏 if so: leuk gevonden. If not: ik heb niks gezegd haha.
Ontopic: kende de game niet. Ziet er opzich wel tof uit. Beetje Crimson Desert in Space? ‘Helaas’ heb ik even geen tijd meer voor andere games de komende periode. Lastig ook, met zoveel vette games die recent zijn uitgekomen heb ik extra levens nodig wil ik die allemaal kunnen spelen. Wat een nare tijd om gamer te zijn :(
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