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Hubba Hubba, Stellar Blade viert Switch 2-release met live actiontrailer

Door Rudy Wijnberg
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Stellar Blade gemist omdat de game enkel is verschenen voor PlayStation 5 en pc? Geen probleem! Vanaf nu is Stellar Blade Complete Edition namelijk verkrijgbaar voor Nintendo Switch 2. En ontwikkelaar Shift Up viert dat met een live actiontrailer.

Shift Up is niet vies van mooie mensen in strakke pakjes. Zo blijkt ook maar weer uit de live actionlaunchtrailer van Stellar Blade Complete Edition. De game is vanaf nu te koop voor de hybride console van Nintendo en is daardoor beschikbaar voor een groter publiek. Zo zien we hoofdrolspeelster Eve bijvoorbeeld een ritje in de bus maken en picknicken in het park. Gewoon omdat het kan... Afijn, mocht je je zorgen maken om digitale licenties en game-key cards, dan is dat in het geval van deze game niet nodig. Shift Up heeft namelijk aangegeven dat Stellar Blade Complete Edition volledig op de fysieke cartridge staat.

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Stellar Blade Complete Edition is verkrijgbaar voor PlayStation 5, Nintendo Switch 2 en pc. De game kent voor Nintendo Switch 2 een adviesprijs van € 59,99.

Bron: Shift Up
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 355 reviews 2883 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Stellar Blade
Stellar Blade

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

SHIFT UP Corporation

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

26 april 2024

Platforms

PC
PS5
NS2
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Reacties
Avatar Link
Link
lvl4 Reply Goblin
45 minuten geleden

Ben verbaasd dat Nintendo niet een gecensureerde versie uitbrengt ala Dispatch

0
Avatar kingoftherain
kingoftherain
lvl14 High Score Chaser
3 uur geleden

Het kon natuurlijk niet anders dan dat dit item door Rudy was geschreven. #manofculture

1
Avatar Le_Nutz
Le_Nutz
lvl7 Checkpoint Jeugd
3 uur geleden

Hubba hubba, subtiele referentie maar de Hubble Space Telescope? 😏 if so: leuk gevonden. If not: ik heb niks gezegd haha.

Ontopic: kende de game niet. Ziet er opzich wel tof uit. Beetje Crimson Desert in Space? ‘Helaas’ heb ik even geen tijd meer voor andere games de komende periode. Lastig ook, met zoveel vette games die recent zijn uitgekomen heb ik extra levens nodig wil ik die allemaal kunnen spelen. Wat een nare tijd om gamer te zijn :(

0
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