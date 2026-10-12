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Verzamel alle pikante outfits in Stellar Blade Complete Edition

Door Rudy Wijnberg
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Stellar Blade staat bekend om keiharde actie, prachtige visuals en de nogal unieke outfits. Dat laatste brengt Shift Up graag nog even onder de aandacht met onderstaande Stellar Blade Complete Edition Collectibles-trailer.

Brandende zon en bevroren vingertoppen. Het lijkt Stellar Blade-hoofdrolspeelster Eve vrij weinig te doen. De heldin banjert namelijk continu rond in nogal onthullende outfits. Stellar Blade Complete Edition verschijnt komende maand voor Nintendo Switch 2 en bevat meer content dan ooit tevoren. Zo zijn er 130 nanosuits (outfits) voor Eve te verzamelen, kunnen we de drone met negen skins uitrusten en zoeken we naar memory sticks en documenten voor wat lore.

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Stellar Blade Complete Edition verschijnt op 5 november voor Nintendo Switch 2. De reguliere versie van de game is al geruime tijd beschikbaar voor PlayStation 5 en pc.

Bron: Shift Up
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 353 reviews 2775 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Stellar Blade
Stellar Blade

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

SHIFT UP Corporation

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

26 april 2024

Platforms

PC
PS5
NS2
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