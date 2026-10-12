Verzamel alle pikante outfits in Stellar Blade Complete Edition
Stellar Blade staat bekend om keiharde actie, prachtige visuals en de nogal unieke outfits. Dat laatste brengt Shift Up graag nog even onder de aandacht met onderstaande Stellar Blade Complete Edition Collectibles-trailer.
Brandende zon en bevroren vingertoppen. Het lijkt Stellar Blade-hoofdrolspeelster Eve vrij weinig te doen. De heldin banjert namelijk continu rond in nogal onthullende outfits. Stellar Blade Complete Edition verschijnt komende maand voor Nintendo Switch 2 en bevat meer content dan ooit tevoren. Zo zijn er 130 nanosuits (outfits) voor Eve te verzamelen, kunnen we de drone met negen skins uitrusten en zoeken we naar memory sticks en documenten voor wat lore.
Stellar Blade Complete Edition verschijnt op 5 november voor Nintendo Switch 2. De reguliere versie van de game is al geruime tijd beschikbaar voor PlayStation 5 en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Nieuws
PlatinumGames sluit nieuwe Bayonetta niet volledig uit
PlatinumGames houdt de deur open voor een nieuwe Bayonetta, mede dankzij Shift Ups interesse in de franchise.2 reacties
-
Trailer
Bayonetta verschijnt ook in PS5- en pc-versie van Stellar Blade
De vier Bayonetta-outfits uit Stellar Blade voor Nintendo Switch 2 komen ook gratis naar PlayStation 5 en pc. Zo laat Shift Up weten in een trailer.24 reacties
-
Trailer
Stellar Blade komt naar Switch 2 met DLSS, FSR en Bayonetta
Stellar Blade Complete Edition verschijnt op 5 november voor Switch 2. Hierbij maakt Shift Up gebruik van DLSS en FSR 3.1 voor een soepele framerate.23 reacties
-
Nieuws
Deze third-party games komen ook naar de Switch
Verschillende third-party games zullen ook hun weg vinden naar de Switch-consoles. Bekijk hier een overzicht over welke games het gaat.0 reacties
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.