Verzamel alle pikante outfits in Stellar Blade Complete Edition

Stellar Blade staat bekend om keiharde actie, prachtige visuals en de nogal unieke outfits. Dat laatste brengt Shift Up graag nog even onder de aandacht met onderstaande Stellar Blade Complete Edition Collectibles-trailer.

Brandende zon en bevroren vingertoppen. Het lijkt Stellar Blade-hoofdrolspeelster Eve vrij weinig te doen. De heldin banjert namelijk continu rond in nogal onthullende outfits. Stellar Blade Complete Edition verschijnt komende maand voor Nintendo Switch 2 en bevat meer content dan ooit tevoren. Zo zijn er 130 nanosuits (outfits) voor Eve te verzamelen, kunnen we de drone met negen skins uitrusten en zoeken we naar memory sticks en documenten voor wat lore.

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Stellar Blade Complete Edition verschijnt op 5 november voor Nintendo Switch 2. De reguliere versie van de game is al geruime tijd beschikbaar voor PlayStation 5 en pc.