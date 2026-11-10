PlayStation annuleert multiplayer-shooter Fairgame$
De multiplayer-shooter Fairgame$ gaat het levenslicht niet zien. Sony Interactive Entertainment, oftewel de PlayStation Group, trekt de stekker uit het lopende project. Dit laat journalist Jason Schreier weten via een publicatie op Bloomberg.
Fairgame$ werd oorspronkelijk in 2023 onthuld, maar sindsdien is/was het akelig stil rondom de PvP-game. Recent doken er geruchten op van een geheime speeltest, genaamd 'Project Espresso'. Deze sessie heeft daadwerkelijk plaatsgevonden, maar PlayStation was niet onder de indruk van de resultaten, wat bijgedragen heeft aan de annulering van de game. Het Japanse gamebedrijf geeft verder wel aan dat er geen ontslagen gaan vallen bij Haven Studios. De ontwikkelaar wordt nu ingezet om andere first-party PlayStation-teams bij te staan en te ondersteunen waar nodig. Het is momenteel niet duidelijk aan welke projecten Haven Studios meewerkt.
Het is niet het eerste live-service project dat wordt geannuleerd door Sony Interactive Entertainment. Hiervoor werden games, zoals The Last of Us Online, Bend Studio's onaangekondigde titel en een God of War live-service project geschrapt. Had jij meer willen zien van Fairgame$? Laat het ons gerust weten.
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