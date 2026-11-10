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PlayStation annuleert multiplayer-shooter Fairgame$

Door Bram Noteboom
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De multiplayer-shooter Fairgame$ gaat het levenslicht niet zien. Sony Interactive Entertainment, oftewel de PlayStation Group, trekt de stekker uit het lopende project. Dit laat journalist Jason Schreier weten via een publicatie op Bloomberg.

Fairgame$ werd oorspronkelijk in 2023 onthuld, maar sindsdien is/was het akelig stil rondom de PvP-game. Recent doken er geruchten op van een geheime speeltest, genaamd 'Project Espresso'. Deze sessie heeft daadwerkelijk plaatsgevonden, maar PlayStation was niet onder de indruk van de resultaten, wat bijgedragen heeft aan de annulering van de game. Het Japanse gamebedrijf geeft verder wel aan dat er geen ontslagen gaan vallen bij Haven Studios. De ontwikkelaar wordt nu ingezet om andere first-party PlayStation-teams bij te staan en te ondersteunen waar nodig. Het is momenteel niet duidelijk aan welke projecten Haven Studios meewerkt.

Fairgame geannuleerd 2026 game fps

Het is niet het eerste live-service project dat wordt geannuleerd door Sony Interactive Entertainment. Hiervoor werden games, zoals The Last of Us Online, Bend Studio's onaangekondigde titel en een God of War live-service project geschrapt. Had jij meer willen zien van Fairgame$? Laat het ons gerust weten.

Bron: Bloomberg
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 181 reviews 5824 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Fairgame$
Fairgame$ Geannuleerd

Ontwikkelaar

Haven Studios

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

Geannuleerd

Platforms

PC
PS5
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Reacties
Avatar Xenon
Xenon
lvl14 High Score Chaser
2 uur geleden

Mooi weer een minder! Terug naar de basis bij PS6.

0
Avatar ccopx
ccopx
lvl7 Checkpoint Jeugd
2 uur geleden

Hebben ze hier nog meer geld ingestoken dan in Concord?

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0
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