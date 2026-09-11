Gerucht: Fairgame$ ontvangt geheime speeltest 'Project Espresso'

Spelers online rapporteren een verborgen speeltest van Sony's aankomende PvP-shooter Fairgame$. Onder de noemer 'Project Espresso' zouden er sessies worden georganiseerd.

De test dook plotseling op via de website player.gg en zorgde meteen voor de nodige commotie binnen de PlayStation-achterban. Nadat Sony de uitgeversrechten van Hideo Kojima's Physint verloor aan XBOX en Marvel's Wolverine niet iedereen wist te overtuigen, snakken de PlayStation-fans naar een hit. Fairgame$ was oorspronkelijk onderdeel van de live-service push die het Japanse entertainmentbedrijf doorvoerde, maar we hebben al een hele tijd niks meer vernomen van de ontwikkeling. Daar komt wellicht binnenkort verandering in. Spelers krijgen namelijk de kans om deel te nemen aan de speeltest om zo waardevolle feedback achter te laten en alvast een eerste indruk van de game te schapen. De listing kwam gepaard met de onderstaande screenshots, waardoor de connectie met Fairgame$ makkelijk is gemaakt. Uiteraard moeten we wel wachten op bevestiging vanuit kamp PlayStation om te zien of dit inderdaad een project is wat ze zelf hebben opgezet.

Fairgame$ is in ontwikkeling voor de pc en PlayStation 5.