Gerucht: Fairgame$ ontvangt geheime speeltest 'Project Espresso'
Spelers online rapporteren een verborgen speeltest van Sony's aankomende PvP-shooter Fairgame$. Onder de noemer 'Project Espresso' zouden er sessies worden georganiseerd.
De test dook plotseling op via de website player.gg en zorgde meteen voor de nodige commotie binnen de PlayStation-achterban. Nadat Sony de uitgeversrechten van Hideo Kojima's Physint verloor aan XBOX en Marvel's Wolverine niet iedereen wist te overtuigen, snakken de PlayStation-fans naar een hit. Fairgame$ was oorspronkelijk onderdeel van de live-service push die het Japanse entertainmentbedrijf doorvoerde, maar we hebben al een hele tijd niks meer vernomen van de ontwikkeling. Daar komt wellicht binnenkort verandering in. Spelers krijgen namelijk de kans om deel te nemen aan de speeltest om zo waardevolle feedback achter te laten en alvast een eerste indruk van de game te schapen. De listing kwam gepaard met de onderstaande screenshots, waardoor de connectie met Fairgame$ makkelijk is gemaakt. Uiteraard moeten we wel wachten op bevestiging vanuit kamp PlayStation om te zien of dit inderdaad een project is wat ze zelf hebben opgezet.
Fairgame$ is in ontwikkeling voor de pc en PlayStation 5.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Nieuws
Jade Raymond stapt op bij zelf opgerichte Haven Studios
Voormalig Ubisoft, EA en Google Stadia coryfee Jade Raymond heeft om tot nu toe onbekende reden de deur achter zich dichtgetrokken bij haar eigen Haven...0 reacties
-
Trailer
Trailer: Pak de bling bling in Fairgame$
Stelen van de rijken is al zo oud als de weg naar Rome, maar dat is precies wat je moet doen in Fairgame$.0 reacties
Je bent console koning en maakt miljarden aan winst ieder jaar dankzij PS4 en singleplayer hits
Iedereen koopt PS5
Je forceert singleplayer studios GaaS games te maken, honderden miljoenen geïnvesteerd
Studios bakken er niks van
Je vernietigd talloze talentvolle studios, annuleert projecten. Iedereen ontslagen.
Je investeert nog meer in GaaS terwijl ze allemaal floppen
Je verwijdert physical games
Je maakt je games all-digital en maakt PS Store prijzen duurder afhankelijk van de persoon (illegaal)
Je ontslaat fucking Kojima waar je al jaren lang in hebt geïnventariseert
Kojima project gaat gratis naar concurrentie
Je verwijdert massaal film bibliotheek en zegt dat "echte consumenten weten dat ze niks bezitten"
Je hebt deze PS5 generatie letterlijk maar 5-6 innovatieve games uitgebracht die niet PS4 Reskins zijn (horizon FW, ratchet, astro, Saros, death stranding, Helldivers)
En dan gek kijken dat niemand je shit meer gaat kopen
Sony is van mijn favo merk naar echt een stelletje losers gegaan in 5 jaar tijd. Hoe de fuck heeft Hermen Hulst dit zover laten komen.
Anyway, even toch nog op een leuke toon eindigen: dit jaar 2026 is wel echt een top jaar aan games, 2027 vast ook, maar dat is niet aan Sony te danken stelletje prutsers
Zo geheimzinnig over deze game omdat ze bang zijn dat iedereen het meteen gaat afbranden?
Wat heeft Sony zichzelf in een verschrikkelijke positie gezet zeg.
Ik denk echt dat als ze niet zo hard hadden zitten schreeuwen over de focus naar online GaaS games en die zelfde games gewoon rustig tussen de singleplayer games hadden uitgebracht, er niet zoveel commotie was ontstaan.
Maarja, Sony is sowieso nogal lomp met hun uitspraken deze console generatie.
Er zijn gameplay beelden en die zien er helemaal niet slecht uit. Ziet er eigenlijk wel interessant uit als co-op game.
De zoveelste live service flop
Sony's volgende Concord...