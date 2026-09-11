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gamescom 2026

Gerucht: Fairgame$ ontvangt geheime speeltest 'Project Espresso'

Door Bram Noteboom
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Spelers online rapporteren een verborgen speeltest van Sony's aankomende PvP-shooter Fairgame$. Onder de noemer 'Project Espresso' zouden er sessies worden georganiseerd.

De test dook plotseling op via de website player.gg en zorgde meteen voor de nodige commotie binnen de PlayStation-achterban. Nadat Sony de uitgeversrechten van Hideo Kojima's Physint verloor aan XBOX en Marvel's Wolverine niet iedereen wist te overtuigen, snakken de PlayStation-fans naar een hit. Fairgame$ was oorspronkelijk onderdeel van de live-service push die het Japanse entertainmentbedrijf doorvoerde, maar we hebben al een hele tijd niks meer vernomen van de ontwikkeling. Daar komt wellicht binnenkort verandering in. Spelers krijgen namelijk de kans om deel te nemen aan de speeltest om zo waardevolle feedback achter te laten en alvast een eerste indruk van de game te schapen. De listing kwam gepaard met de onderstaande screenshots, waardoor de connectie met Fairgame$ makkelijk is gemaakt. Uiteraard moeten we wel wachten op bevestiging vanuit kamp PlayStation om te zien of dit inderdaad een project is wat ze zelf hebben opgezet.

Fairgame speeltest project espresso 1
Fairgame speeltest project espresso 2
Fairgame speeltest project espresso 3

Fairgame$ is in ontwikkeling voor de pc en PlayStation 5.

Bron: player.gg
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5464 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Fairgame$
Fairgame$

Ontwikkelaar

Haven Studios

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

-

Platforms

PC
PS5
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Reacties
Avatar MasterExploder
MasterExploder
lvl11 Commander
3 minuten geleden

Je bent console koning en maakt miljarden aan winst ieder jaar dankzij PS4 en singleplayer hits

Iedereen koopt PS5

Je forceert singleplayer studios GaaS games te maken, honderden miljoenen geïnvesteerd

Studios bakken er niks van

Je vernietigd talloze talentvolle studios, annuleert projecten. Iedereen ontslagen.

Je investeert nog meer in GaaS terwijl ze allemaal floppen

Je verwijdert physical games

Je maakt je games all-digital en maakt PS Store prijzen duurder afhankelijk van de persoon (illegaal)

Je ontslaat fucking Kojima waar je al jaren lang in hebt geïnventariseert

Kojima project gaat gratis naar concurrentie

Je verwijdert massaal film bibliotheek en zegt dat "echte consumenten weten dat ze niks bezitten"

Je hebt deze PS5 generatie letterlijk maar 5-6 innovatieve games uitgebracht die niet PS4 Reskins zijn (horizon FW, ratchet, astro, Saros, death stranding, Helldivers)

En dan gek kijken dat niemand je shit meer gaat kopen

Sony is van mijn favo merk naar echt een stelletje losers gegaan in 5 jaar tijd. Hoe de fuck heeft Hermen Hulst dit zover laten komen.

Anyway, even toch nog op een leuke toon eindigen: dit jaar 2026 is wel echt een top jaar aan games, 2027 vast ook, maar dat is niet aan Sony te danken stelletje prutsers

0
Avatar Nelsherk
Nelsherk
lvl9 NPC 2.0
1 uur geleden

Zo geheimzinnig over deze game omdat ze bang zijn dat iedereen het meteen gaat afbranden?

Wat heeft Sony zichzelf in een verschrikkelijke positie gezet zeg.

Ik denk echt dat als ze niet zo hard hadden zitten schreeuwen over de focus naar online GaaS games en die zelfde games gewoon rustig tussen de singleplayer games hadden uitgebracht, er niet zoveel commotie was ontstaan.

Maarja, Sony is sowieso nogal lomp met hun uitspraken deze console generatie.

1
Avatar Vanduul42
Vanduul42
lvl10 Deel van het meubilair
2 uur geleden

Er zijn gameplay beelden en die zien er helemaal niet slecht uit. Ziet er eigenlijk wel interessant uit als co-op game.

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl18 Mythic Member
2 uur geleden

De zoveelste live service flop

0
Avatar Thunderlizard
Thunderlizard
lvl3 XP Farmer
2 uur geleden

Sony's volgende Concord...

0
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