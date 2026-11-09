Random Once Upon a Katamari-trailer smaakt naar meer
Vrijwel uit het niets plaatst Bandai Namco een trailer van het in 2025 verschenen Once Upon a Katamari. In de beelden zien we allerlei fictieve minigames. En om eerlijk te zijn, doet deze trailer mij hunkeren naar meer!
Nog nooit een Katamari-game gespeeld? Grijp dan nu je kans, want de franchise is fantastisch om te spelen. Onderstaande Once Upon a Katamari-trailer bewijst maar weer waarom, want met zijn knettergekke muziek, unieke verhaal en kleurrijke visuals is dit een absolute oppepper tijdens de donkere dagen. Het is alleen jammer dat de minigames in onderstaande trailer niet bestaan, want vooral de Game Boy-achtige versie en de sidescroller moet ik in mijn bezit hebben!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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