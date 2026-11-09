Random Once Upon a Katamari-trailer smaakt naar meer

Vrijwel uit het niets plaatst Bandai Namco een trailer van het in 2025 verschenen Once Upon a Katamari. In de beelden zien we allerlei fictieve minigames. En om eerlijk te zijn, doet deze trailer mij hunkeren naar meer!

Nog nooit een Katamari-game gespeeld? Grijp dan nu je kans, want de franchise is fantastisch om te spelen. Onderstaande Once Upon a Katamari-trailer bewijst maar weer waarom, want met zijn knettergekke muziek, unieke verhaal en kleurrijke visuals is dit een absolute oppepper tijdens de donkere dagen. Het is alleen jammer dat de minigames in onderstaande trailer niet bestaan, want vooral de Game Boy-achtige versie en de sidescroller moet ik in mijn bezit hebben!