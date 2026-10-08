Once Upon a Katamari + Rolling Live Highlights nu beschikbaar
Baalde jij er net zoals ik van dat je avontuur in Once Upon a Katamari ten einde kwam? Goed nieuws, er is reden om terug te keren naar de game. De Rolling Live Highlights-DLC is namelijk vanaf nu verkrijgbaar.
Kruip wederom in het minuscule huidje van de prins die zoals gewoonlijk dient te dansen naar de pijpen van zijn vader, The King of the Cosmos. Rolling Live Highlights staat vrijwel volledig in het teken van de iconische Katamari-muziek, waarbij we toegang krijgen tot twaalf nieuwe nummers, zes nieuwe neven en nichten, achttien accessoires en tien nieuwe levels. Daarnaast zijn er ook een aantal DLC's verschenen die in het teken staan van de nummers uit Katamari Damacy, waarbij je bijvoorbeeld maar liefst €19,99 kunt aftikken voor zestig oude tracks.
Once Upon a Katamari is eveneens vandaag verschenen voor Nintendo Switch 2. Uiteraard was de game al beschikbaar voor de originele Switch, maar hiermee krijgt de game zijn next-gen-update voor de hybride Nintendo-console. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de bal te rollen met behulp van de muismodus. Vreemd genoeg is er echter geen upgradepack beschikbaar, waardoor de game niet te upgraden is voor spelers die de game al bezitten.
Once Upon a Katamari - Rolling Live Highlights is nu beschikbaar als DLC en kent een adviesprijs van €11,99.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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