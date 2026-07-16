Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Once Upon A KATAMARI tuimelt richting Switch 2 met nieuwe DLC

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Wil je Once Upon A KATAMARI het liefste ervaren op de nieuwste Nintendo-hardware? Dat kan, want de geliefde game rol naar de Switch 2 met nieuwe DLC.

Dit laat Bandai Namco weten middels een kersverse gameplaytrailer. Once Upon A KATAMARI kwam oorspronkelijk in oktober 2025 te verschijnen en de titel kon rekenen op een positieve receptie van zowel spelers als de pers. Het is echter tijd om het bolletje rommel nog verder te doen groeien. Men wil dit bereiken door een heuse Switch 2-release te bewerkstelligen. Dit doen ze niet zonder nieuwe content, want de Rolling LIVE Highlights DLC komt eraan met tien nieuwe quests, twaalf songs, zes 'Cousins' en achttien assesoires. Zowel de Nintendo Switch 2-versie van Once Upon A KATAMARI als de Rolling LIVE Highlights DLC komen op 1 oktober 2026 te verschijnen. Mocht je de originele Nintendo Switch-variant blijven spelen op de Switch 2, dan mag je gebruikmaken van een gratis update die de framerate verbetert en mouse-controls toevoegt.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Once Upon A KATAMARI is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch.

Bron: Bandai Namco
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5154 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Once Upon A KATAMARI
Once Upon A KATAMARI

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

MONKEYCRAFT

Uitgever

Bandai Namco

Release

24 oktober 2025

Platforms

PC
NSW
PS5
XBS
NS2
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord