Once Upon A KATAMARI tuimelt richting Switch 2 met nieuwe DLC
Wil je Once Upon A KATAMARI het liefste ervaren op de nieuwste Nintendo-hardware? Dat kan, want de geliefde game rol naar de Switch 2 met nieuwe DLC.
Dit laat Bandai Namco weten middels een kersverse gameplaytrailer. Once Upon A KATAMARI kwam oorspronkelijk in oktober 2025 te verschijnen en de titel kon rekenen op een positieve receptie van zowel spelers als de pers. Het is echter tijd om het bolletje rommel nog verder te doen groeien. Men wil dit bereiken door een heuse Switch 2-release te bewerkstelligen. Dit doen ze niet zonder nieuwe content, want de Rolling LIVE Highlights DLC komt eraan met tien nieuwe quests, twaalf songs, zes 'Cousins' en achttien assesoires. Zowel de Nintendo Switch 2-versie van Once Upon A KATAMARI als de Rolling LIVE Highlights DLC komen op 1 oktober 2026 te verschijnen. Mocht je de originele Nintendo Switch-variant blijven spelen op de Switch 2, dan mag je gebruikmaken van een gratis update die de framerate verbetert en mouse-controls toevoegt.
Once Upon A KATAMARI is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Game review0
Once Upon A KATAMARI review - Rolt zo je hart in
Klaar voor absurditeit en een kinderlijk eenvoudig concept? Once Upon a Katamari is je volgende must-play! Waarom dat is, lees je natuurlijk in de review!0 reacties
-
Trailer
Once Upon A KATAMARI rolt naar pc en consoles
Op zoek naar verrassende nieuwe delen in geliefde franchises? Neem dan maar vlug een kijkje. Hier is de aankondigingstrailer van Once Upon A KATAMARI!0 reacties