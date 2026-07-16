Once Upon A KATAMARI tuimelt richting Switch 2 met nieuwe DLC

Wil je Once Upon A KATAMARI het liefste ervaren op de nieuwste Nintendo-hardware? Dat kan, want de geliefde game rol naar de Switch 2 met nieuwe DLC.

Dit laat Bandai Namco weten middels een kersverse gameplaytrailer. Once Upon A KATAMARI kwam oorspronkelijk in oktober 2025 te verschijnen en de titel kon rekenen op een positieve receptie van zowel spelers als de pers. Het is echter tijd om het bolletje rommel nog verder te doen groeien. Men wil dit bereiken door een heuse Switch 2-release te bewerkstelligen. Dit doen ze niet zonder nieuwe content, want de Rolling LIVE Highlights DLC komt eraan met tien nieuwe quests, twaalf songs, zes 'Cousins' en achttien assesoires. Zowel de Nintendo Switch 2-versie van Once Upon A KATAMARI als de Rolling LIVE Highlights DLC komen op 1 oktober 2026 te verschijnen. Mocht je de originele Nintendo Switch-variant blijven spelen op de Switch 2, dan mag je gebruikmaken van een gratis update die de framerate verbetert en mouse-controls toevoegt.

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Once Upon A KATAMARI is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch.