Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

ID@Xbox Fall 2026

Remedy verklaart waarom The Old Gods of Asgard niet in Control Resonant zitten

Door Simon Verbeke
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Ontwikkelaar Remedy Entertainment liet vorige maand Control Resonant op ons los en deze langverwachte sequel was een waar succes. Toch viel de fans iets op: een typisch 'Remedy-element' zat namelijk niet in deze game.

We hebben het hier over de fictieve metalband 'The Old Gods of Asgard', bekend van nummers zoals 'Herald of Darkness' uit Alan Wake 2. Deze band dook op in alle voorgaande games in het Alan Wake-universum (dus ook Control), maar Control Resonant is hier een uitzondering. The Old Gods of Asgard zijn niet te bespeuren in deze game en daar is een reden voor. Creative director Mikael Kasurinen sprak erover in een interview. Hij vond dat de harde en bombastische toon van de band niet goed paste bij de meer emotionele reis van Dylan in Control Resonant.

When we use music [...] it is about the music and I think the difference in Resonant is that these moments are ultimately about the story and Dylan, music kind of “happens to be there” to set the right tone. The focus is not the music.
Mikael Kasurinen
Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Control Resonant is nu te spelen op PlayStation 5, XBOX Series X|S en pc.

Bron: VGC
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 22 reviews 386 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel

Deze game kopen

Deze webshoplinks zijn affiliate links.

bol.com

Control Resonant - PS5

PS5 · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 59,99 Naar bol.com
bol.com

CONTROL Resonant – XBOX Series X

Xbox Series · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 59,99 Naar bol.com
bol.com

Control Resonant - Steelbook Edition - XBOX Series X

Xbox Series · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 64,99 Naar bol.com
Packshot Control Resonant
Control Resonant

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Remedy Entertainment

Uitgever

Remedy Entertainment

Release

24 september 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
Lees meer
Reacties
Avatar TheGa(y)mer
TheGa(y)mer
lvl5 Thread Hunter
55 minuten geleden

​Exusue me!

Is Mikael Kasurinen, die lead game designer was bij Alan Wake , vergeten dat onze vrienden van Poets of the Fall een zeer mooie prachtige emotionele balled hadden gemaakt voor Alan Wake. Ik heb het over The Poet and the Muse.
Had gekund, just sayin'

0
Avatar MasterExploder
MasterExploder
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden bewerkt

Thank God

Is toch die ouwe opa band op het einde van Alan Wake 2?

0
Avatar Markus
Markus
lvl15 Community Veteraan
2 uur geleden bewerkt

Vond het zo jammer dat we niet een vervolg kregen op het nummer van hun, genaamd "take control". Als je dat nummer voor het eerst hoort in de Ashtray maze in Control 1 en je knalt vijanden af, en het nummer past zich aan hoe snel jij door dat level gaat.. heb dat hele gedeelte headbangend gespeeld haha!

Vandaar, jammer dat er niet weer zo'n vet moment in control 2 zat (tenminste, voor mij. Want ze probeerde het wel met andere nummers van andere bands, maar het maakte weinig indruk op mij 😅)

Heb de band "Poets of the Fall" overigens leren kennen in Control 1, en heb ze ook ondertussen al live gezien. Geweldige band!!🤘🏻

0
Avatar Mole28
Mole28
lvl8 Achievement Hunter
2 uur geleden bewerkt

Ik vond dat stuk met The Herald of darkness zo geweldig!

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl18 Mythic Member
3 uur geleden

Heb het uitgespeeld tegen alle verwachtingen in. Maar ik weet bij hun games nooit wat ze slikken als ze hun games maken😋

1
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord