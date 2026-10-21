Remedy verklaart waarom The Old Gods of Asgard niet in Control Resonant zitten

Ontwikkelaar Remedy Entertainment liet vorige maand Control Resonant op ons los en deze langverwachte sequel was een waar succes. Toch viel de fans iets op: een typisch 'Remedy-element' zat namelijk niet in deze game.

We hebben het hier over de fictieve metalband 'The Old Gods of Asgard', bekend van nummers zoals 'Herald of Darkness' uit Alan Wake 2. Deze band dook op in alle voorgaande games in het Alan Wake-universum (dus ook Control), maar Control Resonant is hier een uitzondering. The Old Gods of Asgard zijn niet te bespeuren in deze game en daar is een reden voor. Creative director Mikael Kasurinen sprak erover in een interview. Hij vond dat de harde en bombastische toon van de band niet goed paste bij de meer emotionele reis van Dylan in Control Resonant.

When we use music [...] it is about the music and I think the difference in Resonant is that these moments are ultimately about the story and Dylan, music kind of “happens to be there” to set the right tone. The focus is not the music. Mikael Kasurinen

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Control Resonant is nu te spelen op PlayStation 5, XBOX Series X|S en pc.