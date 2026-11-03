Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Control Resonant zorgt bij Remedy voor 226% omzetgroei in Q3

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

De sfeer bij Remedy Entertainment zit er goed in. Uit de kwartaalcijfers blijkt dat Control Resonant het opvallend goed heeft gedaan. De ontwikkelaar ziet namelijk een stijging van 226% in omzet.

Hoewel de meningen over Control Resonant uiteenlopen, moeten we concluderen dat Remedy Entertainment wederom een unieke game heeft weten af te leveren. De consument lijkt het daarmee eens te zijn, want de game is als warme broodjes over de toonbank gegaan. Met een kwartaalomzet van 39,6 miljoen euro heeft het bedrijf een operationele winst van €600.000 geboekt. Dat komt overigens niet alleen door Control Resonant, dat slechts voor zeven dagen aan omzet meetelt voor het derde kwartaal, maar ook door de verkoop van Control, dat een nieuwe piek in verkopen voor de release van de sequel zag.

Control Resonant game review combat

Het financiële rapport biedt echter meer inzichten. Zo staat er genoteerd dat 50% van de aankopen in de Verenigde Staten heeft plaatsgevonden, gevolgd door Chineessprekende landen op pc. Tevens valt te lezen dat ongeveer de helft van de spelers voorganger Control niet gespeeld hebben, wat overeenkomt met een van Remedy's doelen. Voor de release werd namelijk het doel gesteld om Resonant toegankelijk te maken voor spelers die niet bekend met het eerste deel zijn. Missie geslaagd dus!

Heb jij Control Resonant al gespeeld en zo ja, wat vond je ervan?

Bron: Gamesindustry.biz
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 355 reviews 2872 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel

Deze game kopen

Deze webshoplinks zijn affiliate links.

bol.com

Control Resonant - PS5

PS5 · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 59,99 Naar bol.com
bol.com

CONTROL Resonant – XBOX Series X

Xbox Series · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 59,99 Naar bol.com
bol.com

Control Resonant - Steelbook Edition - XBOX Series X

Xbox Series · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 64,99 Naar bol.com
bol.com

Sony PS5 DualSense Draadloze Controller - Midnight Black

Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis

€ 74,99 Naar bol.com
Packshot Control Resonant
Control Resonant

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Remedy Entertainment

Uitgever

Remedy Entertainment

Release

24 september 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
Lees meer
Reacties
Avatar MasterExploder
MasterExploder
lvl12 Clout Farmer
11 minuten geleden

Goed nieuws

0
Avatar Larafin
Larafin
lvl8 Achievement Hunter
2 uur geleden bewerkt
Tevens valt te lezen dat ongeveer de helft van de spelers voorganger Control niet gespeeld hebben, wat overeenkomt met een van Remedy's doelen. Voor de release werd namelijk het doel gesteld om Resonant toegankelijk te maken voor spelers die niet bekend met het eerste deel zijn. Missie geslaagd dus!


Blasphemy! Iedereen die Resonant heeft gespeeld zou zo snel als mogelijk Control moeten spelen! Net als Alan Wake en Alan Wake 2!

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.
1
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord