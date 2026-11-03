Control Resonant zorgt bij Remedy voor 226% omzetgroei in Q3
De sfeer bij Remedy Entertainment zit er goed in. Uit de kwartaalcijfers blijkt dat Control Resonant het opvallend goed heeft gedaan. De ontwikkelaar ziet namelijk een stijging van 226% in omzet.
Hoewel de meningen over Control Resonant uiteenlopen, moeten we concluderen dat Remedy Entertainment wederom een unieke game heeft weten af te leveren. De consument lijkt het daarmee eens te zijn, want de game is als warme broodjes over de toonbank gegaan. Met een kwartaalomzet van 39,6 miljoen euro heeft het bedrijf een operationele winst van €600.000 geboekt. Dat komt overigens niet alleen door Control Resonant, dat slechts voor zeven dagen aan omzet meetelt voor het derde kwartaal, maar ook door de verkoop van Control, dat een nieuwe piek in verkopen voor de release van de sequel zag.
Het financiële rapport biedt echter meer inzichten. Zo staat er genoteerd dat 50% van de aankopen in de Verenigde Staten heeft plaatsgevonden, gevolgd door Chineessprekende landen op pc. Tevens valt te lezen dat ongeveer de helft van de spelers voorganger Control niet gespeeld hebben, wat overeenkomt met een van Remedy's doelen. Voor de release werd namelijk het doel gesteld om Resonant toegankelijk te maken voor spelers die niet bekend met het eerste deel zijn. Missie geslaagd dus!
Heb jij Control Resonant al gespeeld en zo ja, wat vond je ervan?
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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