Control Resonant meer dan één miljoen keer verkocht
Control Resonant is een groot succes voor Remedy Entertainment. Binnen een maand zijn er één miljoen eenheden verkocht. Dit laat de Finse gamemaker weten via social media.
Remedy Entertainment behoort tot een van de meest geliefde ontwikkelaar binnen de game-industrie, maar ze hebben in het verleden wel eens moeite gehad om naast sterke ontvangsten vanuit de pers en loyale achterban ook genoeg geld in het laatje te brengen. Met Control Resonant lijkt het de goede kant op te gaan. De actiegame kwam oorspronkelijk op 24 september 2026 te verschijnen, maar is nu al meer dan één miljoen keer verhandeld. Remedy Entertainment dankt de spelers voor het spelen, delen van toffe momenten en het opbouwen van een community.
Control Resonant is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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Prognose was 1,9 miljoen voor het einde van het jaar. Dat wordt nog best lastig.
Het wordt aangekondigd als zeer goede cijfers hier. Lekker positief natuurlijk, maar niet realistisch. Er moeten er nog heel wat verkocht worden om uit de kosten te zijn. Zeker met een gedaalde verkoopprijs.
Gun ze alles deze mannen. Maar wel realistisch zijn.
Zou ongeveer moeten betekenen dat ze nu break-even hebben behaald, omdat de productiekosten ongeveer €50 miljoen zouden zijn. Hopelijk zullen ze binnenkort wat miljoenen meer verkopen. :)
Control Resonant is wel mijn GOTY en een dikke 9/10 voor mij. Enkel Final Fantasy Resonance zou het kunnen overtreffen, denk ik, maar verwacht niet dat het mij meer zal raken dan Control Resonant.
Alan Wake 2 vond ik echt een dikke drol, maar hier toch weer erg veel zin in. Helaas teveel andere games ben nu met die nieuwe Ace Combat begonnen en dat is ook vet (mijn eerste Ace Combat game)
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