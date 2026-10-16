Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Galaxies Showcase oktober 2026

Control Resonant meer dan één miljoen keer verkocht

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Control Resonant is een groot succes voor Remedy Entertainment. Binnen een maand zijn er één miljoen eenheden verkocht. Dit laat de Finse gamemaker weten via social media.

Remedy Entertainment behoort tot een van de meest geliefde ontwikkelaar binnen de game-industrie, maar ze hebben in het verleden wel eens moeite gehad om naast sterke ontvangsten vanuit de pers en loyale achterban ook genoeg geld in het laatje te brengen. Met Control Resonant lijkt het de goede kant op te gaan. De actiegame kwam oorspronkelijk op 24 september 2026 te verschijnen, maar is nu al meer dan één miljoen keer verhandeld. Remedy Entertainment dankt de spelers voor het spelen, delen van toffe momenten en het opbouwen van een community.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen Bluesky-bericht.

Control Resonant is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Remedy Entertainment
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5700 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel

Deze game kopen

Deze webshoplinks zijn affiliate links.

bol.com

Control Resonant - PS5

PS5 · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 59,99 Naar bol.com
bol.com

CONTROL Resonant – XBOX Series X

Xbox Series · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 59,99 Naar bol.com
bol.com

Control Resonant - Steelbook Edition - XBOX Series X

Xbox Series · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 64,99 Naar bol.com
Packshot Control Resonant
Control Resonant

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Remedy Entertainment

Uitgever

Remedy Entertainment

Release

24 september 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
Lees meer
Reacties
Avatar Ericattack
Ericattack
lvl11 Commander
1 minuut geleden

Prognose was 1,9 miljoen voor het einde van het jaar. Dat wordt nog best lastig.
Het wordt aangekondigd als zeer goede cijfers hier. Lekker positief natuurlijk, maar niet realistisch. Er moeten er nog heel wat verkocht worden om uit de kosten te zijn. Zeker met een gedaalde verkoopprijs.

Gun ze alles deze mannen. Maar wel realistisch zijn.

0
Avatar Larafin
Larafin
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 uur geleden

Zou ongeveer moeten betekenen dat ze nu break-even hebben behaald, omdat de productiekosten ongeveer €50 miljoen zouden zijn. Hopelijk zullen ze binnenkort wat miljoenen meer verkopen. :)
Control Resonant is wel mijn GOTY en een dikke 9/10 voor mij. Enkel Final Fantasy Resonance zou het kunnen overtreffen, denk ik, maar verwacht niet dat het mij meer zal raken dan Control Resonant.

1
Avatar CarnifeX
CarnifeX
lvl10 Deel van het meubilair
1 uur geleden

Heel goed. Steek die verdiende centjes nu in de ontwikkeling van de max payne remake. Hopelijk horen daar snel weer iets over.

0
Avatar Maestro
Maestro
lvl13 Meta Builder
1 uur geleden

Heel fijn!

0
Avatar MasterExploder
MasterExploder
lvl12 Clout Farmer
2 uur geleden

Alan Wake 2 vond ik echt een dikke drol, maar hier toch weer erg veel zin in. Helaas teveel andere games ben nu met die nieuwe Ace Combat begonnen en dat is ook vet (mijn eerste Ace Combat game)

0
Avatar SjoekieNL
SjoekieNL
lvl4 Reply Goblin
2 uur geleden

Ik heb de eerste Control eigenlijk nooit uitgespeeld , maar ben wel benieuwd naar deze game , misschien moet ik het toch maar weer eens oppakken haha :)

0
Avatar Eriktm25
Eriktm25
lvl6 Combo Juggler
2 uur geleden

Op naar de 5 miljoen, Remedy verdient het. Resonance is er één voor de eindejaarslijstjes

1
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord