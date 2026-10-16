Control Resonant meer dan één miljoen keer verkocht

Control Resonant is een groot succes voor Remedy Entertainment. Binnen een maand zijn er één miljoen eenheden verkocht. Dit laat de Finse gamemaker weten via social media.

Remedy Entertainment behoort tot een van de meest geliefde ontwikkelaar binnen de game-industrie, maar ze hebben in het verleden wel eens moeite gehad om naast sterke ontvangsten vanuit de pers en loyale achterban ook genoeg geld in het laatje te brengen. Met Control Resonant lijkt het de goede kant op te gaan. De actiegame kwam oorspronkelijk op 24 september 2026 te verschijnen, maar is nu al meer dan één miljoen keer verhandeld. Remedy Entertainment dankt de spelers voor het spelen, delen van toffe momenten en het opbouwen van een community.

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Control Resonant is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.