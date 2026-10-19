Saros - Zenith nu gratis te downloaden, bevat Overlord Rush-modus

Klaar om terug te keren naar Saros? Geniet nu van de volledig gratis contentupdate, genaamd Zenith. De features worden gratis vrijgegeven aan de spelers die de game al in hun bezit hebben.

Ontwikkelaar Housemarque geeft aan dat ze twee primaire redenen hadden om met de Zenith-update op de proppen te komen: om de herspeelbaarheid te verbeteren en om de actiegame toegankelijker te maken voor een breder publiek. Zo wordt de optie 'Slow Game Speed' aangereikt om projectielen te vertragen en kun je met 'Auto-fire' automatisch je geweren doen functioneren. Verder wordt het 'Carcosan Modifier'-systeem aangevuld met meer features, zodat spelers zelf kunnen bepalen hoe moeilijk de wereld om hun heen wordt ingevuld. Dit systeem komt gepaard met de New Game+-modus in Saros, genaamd 'Eclipse Layers', terwijl ook de Overlord Rush-modus wordt aangeboden. In deze gamemodus neem je het op tegen de vele eindbazen die de game te bieden heeft.

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Saros is nu beschikbaar voor de PlayStation 5.