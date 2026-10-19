Saros - Zenith nu gratis te downloaden, bevat Overlord Rush-modus
Klaar om terug te keren naar Saros? Geniet nu van de volledig gratis contentupdate, genaamd Zenith. De features worden gratis vrijgegeven aan de spelers die de game al in hun bezit hebben.
Ontwikkelaar Housemarque geeft aan dat ze twee primaire redenen hadden om met de Zenith-update op de proppen te komen: om de herspeelbaarheid te verbeteren en om de actiegame toegankelijker te maken voor een breder publiek. Zo wordt de optie 'Slow Game Speed' aangereikt om projectielen te vertragen en kun je met 'Auto-fire' automatisch je geweren doen functioneren. Verder wordt het 'Carcosan Modifier'-systeem aangevuld met meer features, zodat spelers zelf kunnen bepalen hoe moeilijk de wereld om hun heen wordt ingevuld. Dit systeem komt gepaard met de New Game+-modus in Saros, genaamd 'Eclipse Layers', terwijl ook de Overlord Rush-modus wordt aangeboden. In deze gamemodus neem je het op tegen de vele eindbazen die de game te bieden heeft.
Saros is nu beschikbaar voor de PlayStation 5.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Mmmm Slow Game Speed lijkt me niet echt nodig. Het is denk ik vooral voor de mensen die er fluitend doorheen willen gaan. Maar dat doet wel een beetje afbreuk aan de game vind ik.
Het is een beetje het zelfde als Hollow Knight, Nioh en Elden Ring. Een boss lijkt heel intens en snel te zijn. Maar als je die boss een paar keer probeert beginnen de patronen op te vallen en lijkt alles veel langzamer en overzichtelijker te worden. Dat vind ik juist zo leuk aan dit soort games.
Maargoed, op deze manier kunnen ook andere mensen de game spelen i guess. En de verkoopcijfers waren al niet denderend. Dus fijn voor Housemarque!
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