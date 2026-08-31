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gamescom 2026

Oprichter Housemarque verlaat na 31 jaar zijn post

Door Rudy Wijnberg
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Ilari Kuittinen, mede-oprichter van Housemarque, verlaat na 31 jaar bikkelen zijn post bij de Finse ontwikkelaar. Middels een uitgebreid statement viert de oprichter zijn afscheid, maar neemt Kuittinen ook de tijd om het personeel, zijn partners en playerbase te bedanken.

In 1993 kwam Ilari Kuittinen voor het eerst in de game-industrie te werken. Niet veel later richtte Kuittinen tezamen met Harri Tikkanen in 1995 Housemarque op. De studio staat vandaag de dag bekend om games zoals Resogun, Supreme Snowboarding, Returnal en natuurlijk het recentelijk verschenen Saros.

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Sami 'Haxu' Hakala neemt de rol van managing director over. Deze positie is al sinds 1 juli 2026 in handen van Hakala, maar uiteraard heeft Kuittinen de nieuwe MD de nodige wijze lessen meegegeven. Na vandaag is Kuittinen niet langer werkzaam voor Housemarque. De oprichter gaat vooralsnog eerst genieten van wat welverdiende rust, maar geeft tegelijkertijd aan dat hij actief blijft in de gamingscene.

Bron: Housemarque
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2473 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Saros
Saros

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Housemarque

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

30 april 2026

Platforms

PS5
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