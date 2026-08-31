Oprichter Housemarque verlaat na 31 jaar zijn post
Ilari Kuittinen, mede-oprichter van Housemarque, verlaat na 31 jaar bikkelen zijn post bij de Finse ontwikkelaar. Middels een uitgebreid statement viert de oprichter zijn afscheid, maar neemt Kuittinen ook de tijd om het personeel, zijn partners en playerbase te bedanken.
In 1993 kwam Ilari Kuittinen voor het eerst in de game-industrie te werken. Niet veel later richtte Kuittinen tezamen met Harri Tikkanen in 1995 Housemarque op. De studio staat vandaag de dag bekend om games zoals Resogun, Supreme Snowboarding, Returnal en natuurlijk het recentelijk verschenen Saros.
Sami 'Haxu' Hakala neemt de rol van managing director over. Deze positie is al sinds 1 juli 2026 in handen van Hakala, maar uiteraard heeft Kuittinen de nieuwe MD de nodige wijze lessen meegegeven. Na vandaag is Kuittinen niet langer werkzaam voor Housemarque. De oprichter gaat vooralsnog eerst genieten van wat welverdiende rust, maar geeft tegelijkertijd aan dat hij actief blijft in de gamingscene.
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