Saros krijgt nog dit jaar een flinke gratis uitbreiding

Er is een grote, gratis update in aantocht voor Saros. Met Saros: Zenith kunnen spelers aan de slag met onder andere een aantal modi, visuele settings en meer!

Housemarque heeft met Saros een absolute hit te pakken. Gelukkig laat de ontwikkelaar het niet bij het uitbrengen van de game. Nee, er komt ook een grote update aan die volledig gratis te downloaden is. De Zenith-update bevat onder andere de 'Overlord Rush'-modus, waarin we de Overlords back-to-back kunnen verslaan en zo kunnen meedingen naar de hoogste score op het online leaderboard.

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De update introduceert ook de 'Eclipse Layers', een new game+-modus waarin de uitdaging flink wordt opgekrikt. Mensen die gek zijn op settings komen ook aan hun trekken met Saros: Zenith. De update komt namelijk ook met een aantal accessibility-settings en gyro aiming, speciaal voor Gameliners Nils.

Wanneer Saros: Zenith verschijnt, is nog niet bekend, maar PlayStation geeft te kennen dat de update nog in 2026 uitkomt.