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gamescom 2026

Saros krijgt nog dit jaar een flinke gratis uitbreiding

Door Rudy Wijnberg
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Er is een grote, gratis update in aantocht voor Saros. Met Saros: Zenith kunnen spelers aan de slag met onder andere een aantal modi, visuele settings en meer!

Housemarque heeft met Saros een absolute hit te pakken. Gelukkig laat de ontwikkelaar het niet bij het uitbrengen van de game. Nee, er komt ook een grote update aan die volledig gratis te downloaden is. De Zenith-update bevat onder andere de 'Overlord Rush'-modus, waarin we de Overlords back-to-back kunnen verslaan en zo kunnen meedingen naar de hoogste score op het online leaderboard.

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De update introduceert ook de 'Eclipse Layers', een new game+-modus waarin de uitdaging flink wordt opgekrikt. Mensen die gek zijn op settings komen ook aan hun trekken met Saros: Zenith. De update komt namelijk ook met een aantal accessibility-settings en gyro aiming, speciaal voor Gameliners Nils.

Wanneer Saros: Zenith verschijnt, is nog niet bekend, maar PlayStation geeft te kennen dat de update nog in 2026 uitkomt.

Bron: Housemarque
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2502 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Saros
Saros

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Housemarque

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

30 april 2026

Platforms

PS5
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Reacties
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl17 Final Form
26 minuten geleden

Nog steeds geen makkelijke modus vanaf de start dus deze skip ik daarom nog steeds

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