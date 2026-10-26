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S.T.A.L.K.E.R. 2 Update 2.1 neemt A-Life onder handen

Door Bram Noteboom
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De volgende update voor S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sleutelt aan de A-Life-systemen, combat en meer. Maak hier kennis met Update 2.1, genaamd 'The Zone Lookout'.

Sinds de release van Update 2.0 en de uitbreiding 'Cost of Hope' kan GSC Game World rekenen op uitbundig positieve feedback, maar er valt natuurlijk altijd wel iets te verbeteren. Zo ook middels Update 2.1, waarin de A-Life van de shooter wordt aangepast. A-Life geeft de S.T.A.L.K.E.R.-games die iconische levendige wereld, waarin NPC's, mutanten en alles ertussenin een eigen leven leidt, ook wanneer de speler er geen onderdeel van uitmaakt. Via Update 2.1 wordt de zogeheten 'A-Life bubbel' groter gemaakt, zodat spelers niet kunnen zien tot waar de AI-systemen daadwerkelijk ophouden. Je krijgt zelf de keuze hoe uitgebreid je de A-Life laat werken, al heeft dat natuurlijk wel impact op je performance. Verder biedt Update 2.1 aangepaste combat-systemen door de geweren te verbeteren en je krijgt nu de optie om via teamleiders 'fast travel' in te schakelen; al gaat dat je wel aardig wat centen kosten.

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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: GSC Game World
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5743 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Winnaar
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

GSC Game World

Uitgever

GSC Game World

Release

20 november 2024

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar SjoekieNL
SjoekieNL
lvl5 Thread Hunter
7 uur geleden

Deze game moet ik zeker nog spelen , heb het liggen voor mijn Xdoos maar kom er niet aan toe hahahaha :P

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