S.T.A.L.K.E.R. 2 Update 2.1 neemt A-Life onder handen
De volgende update voor S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sleutelt aan de A-Life-systemen, combat en meer. Maak hier kennis met Update 2.1, genaamd 'The Zone Lookout'.
Sinds de release van Update 2.0 en de uitbreiding 'Cost of Hope' kan GSC Game World rekenen op uitbundig positieve feedback, maar er valt natuurlijk altijd wel iets te verbeteren. Zo ook middels Update 2.1, waarin de A-Life van de shooter wordt aangepast. A-Life geeft de S.T.A.L.K.E.R.-games die iconische levendige wereld, waarin NPC's, mutanten en alles ertussenin een eigen leven leidt, ook wanneer de speler er geen onderdeel van uitmaakt. Via Update 2.1 wordt de zogeheten 'A-Life bubbel' groter gemaakt, zodat spelers niet kunnen zien tot waar de AI-systemen daadwerkelijk ophouden. Je krijgt zelf de keuze hoe uitgebreid je de A-Life laat werken, al heeft dat natuurlijk wel impact op je performance. Verder biedt Update 2.1 aangepaste combat-systemen door de geweren te verbeteren en je krijgt nu de optie om via teamleiders 'fast travel' in te schakelen; al gaat dat je wel aardig wat centen kosten.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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