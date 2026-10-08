Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Star Wars Zero Company-dev Bit Reactor neemt personeel terug aan

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Ditmaal geen nieuws over een ontslagronde, maar precies andersom! Star Wars Zero Company-dev Bit Reactor is in staat vertrokken personeel opnieuw aan te nemen, nadat het vóór release gedwongen werd medewerkers 'furloughed' te plaatsen.

Ter samenvatting: dit wil zeggen dat een groot deel van het personeelsbestand op gedwongen onbetaald verlof kwam te staan, omdat de kas een aantal weken voor de release van Star Wars Zero Company leeg was. Een grimmige situatie, al heeft het een 'happy ending'. Star Wars Zero Company heeft het namelijk fantastisch gedaan en Bit Reactor is hierdoor in staat een deel van het losgelaten personeel terug aan te nemen. Volgens CEO Greg Foertsch is het team ontzettend belangrijk voor hem en is hij dan ook in zijn nopjes dat dit mogelijk wordt gemaakt. De acties van het verleden waren noodzakelijk om ervoor te zorgen dat weer zo veel mogelijk mensen terug konden keren, aldus Foertsch. Verder belooft hij spoedig nieuwe updates over zowel Bit Reactor als Star Wars Zero Company.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen Bluesky-bericht.

Star Wars Zero Company is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Bit Reactor
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 179 reviews 5632 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Star Wars Zero Company
Star Wars Zero Company

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Bit Reactor, Respawn Entertainment

Uitgever

Electronic Arts

Release

27 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
Lees meer
Reacties
Avatar Maestro
Maestro
lvl13 Meta Builder
1 uur geleden

Netjes!

0
Avatar MasterExploder
MasterExploder
lvl11 Commander
3 uur geleden

Hey dit is het beste nieuws wat ik in tijden heb gezien rondom games

1
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl11 Commander
4 uur geleden

Dat is mooi. Met de winst kon het management evengoed hun eigen zakken hebben gevuld, maar dat hebben ze dus niet gedaan

0
Avatar KidPaddle
KidPaddle
lvl8 Achievement Hunter
5 uur geleden

Dat is goed nieuws!

0
Avatar Hiss
Hiss
lvl4 Reply Goblin
5 uur geleden

En nu snel weer dlc maken, zodat ik aan het einde door kan spelen. Ik wilde nog zoveel tweaken aan mijn team en meer missies spelen, maar dat kan niet meer na het uitspelen van het hoofdverhaal.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord