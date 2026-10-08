Star Wars Zero Company-dev Bit Reactor neemt personeel terug aan

Ditmaal geen nieuws over een ontslagronde, maar precies andersom! Star Wars Zero Company-dev Bit Reactor is in staat vertrokken personeel opnieuw aan te nemen, nadat het vóór release gedwongen werd medewerkers 'furloughed' te plaatsen.

Ter samenvatting: dit wil zeggen dat een groot deel van het personeelsbestand op gedwongen onbetaald verlof kwam te staan, omdat de kas een aantal weken voor de release van Star Wars Zero Company leeg was. Een grimmige situatie, al heeft het een 'happy ending'. Star Wars Zero Company heeft het namelijk fantastisch gedaan en Bit Reactor is hierdoor in staat een deel van het losgelaten personeel terug aan te nemen. Volgens CEO Greg Foertsch is het team ontzettend belangrijk voor hem en is hij dan ook in zijn nopjes dat dit mogelijk wordt gemaakt. De acties van het verleden waren noodzakelijk om ervoor te zorgen dat weer zo veel mogelijk mensen terug konden keren, aldus Foertsch. Verder belooft hij spoedig nieuwe updates over zowel Bit Reactor als Star Wars Zero Company.

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Star Wars Zero Company is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.