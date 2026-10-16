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Star Wars Zero Company Update 1.2 brengt 'Campaign Modifiers'

Door Bram Noteboom
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Star Wars Zero Company Update 1.2 zorgt voor nieuwe features, contentupdates en bug fixes. Lees hier alles wat je moet weten!

Bit Reactor luistert en huivert naar de feedback van de spelers. In de blogpost geven ze aan dat spelers graag de optie zien om de ervaring zelf uitdagender te maken en dat kan met de zogeheten 'Campaign Modifiers'. Deze feature kan gebruikt worden bij het opstarten van een nieuwe campagne-run en biedt spelers de mogelijkheid om bepaalde onderdelen van de game aan te passen, zoals de Injury Limits, Risk of Death, Health Progression, Bond Progression, Tactical Modifiers, Lockout Modifiers en nog veel meer. Hierdoor ervaren spelers meer vrijheid in het bijslijpen van hun eigen playthrough; of je nou graag een casual potje speelt of juist een behoorlijk uitdagende run voor ogen hebt. Voor alle details rondom de keuzes en de waslijst aan bug fixes, check vooral de bronvermelding.

Star Wars Zero Company 12 Patch Notes

Star Wars Zero Company is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: EA
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5700 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Star Wars Zero Company
Star Wars Zero Company

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Bit Reactor, Respawn Entertainment

Uitgever

Electronic Arts

Release

27 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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