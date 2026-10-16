Star Wars Zero Company Update 1.2 brengt 'Campaign Modifiers'

Star Wars Zero Company Update 1.2 zorgt voor nieuwe features, contentupdates en bug fixes. Lees hier alles wat je moet weten!

Bit Reactor luistert en huivert naar de feedback van de spelers. In de blogpost geven ze aan dat spelers graag de optie zien om de ervaring zelf uitdagender te maken en dat kan met de zogeheten 'Campaign Modifiers'. Deze feature kan gebruikt worden bij het opstarten van een nieuwe campagne-run en biedt spelers de mogelijkheid om bepaalde onderdelen van de game aan te passen, zoals de Injury Limits, Risk of Death, Health Progression, Bond Progression, Tactical Modifiers, Lockout Modifiers en nog veel meer. Hierdoor ervaren spelers meer vrijheid in het bijslijpen van hun eigen playthrough; of je nou graag een casual potje speelt of juist een behoorlijk uitdagende run voor ogen hebt. Voor alle details rondom de keuzes en de waslijst aan bug fixes, check vooral de bronvermelding.

Star Wars Zero Company is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.