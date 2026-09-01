Grimmige situatie bij Star Wars Zero Company-ontwikkelaar

Star Wars Zero Company is een waanzinnige game. Tenminste, als we de cijfers op Metacritic mogen geloven (onze review heeft wat vertraging dankzij gamescom). De sfeer bij ontwikkelaar Bit Reactor is echter bijzonder grimmig. Het blijkt namelijk dat 80% van de werknemers al wekenlang met gedwongen onbetaald verlof is.

Volgens Game File is 80% van Bit Reactors personeelsbestand 'furloughed'. Hierbij is het personeel niet ontslagen, maar krijgt het ook niet betaald. Het kantoor van de ontwikkelaar wordt momenteel bezet door een 'Skeleton Crew', een minimaal aantal werknemers dat paraat staat om eventuele bugs te verhelpen. Een vertegenwoordiger van Bit Reactor heeft aangegeven dat dit Bit Reactors eigen besluit is geweest en dat zowel EA als Disney hier geen invloed op hebben gehad.

Blijkbaar zit het gros van Bit Reactors personeel al wekenlang thuis zonder ook maar een cent te ontvangen. Dit omdat de kas van de ontwikkelaar vlak voor release vrijwel leeg was. Bit Reactor heeft echter meer problemen. Zo loopt er momenteel een rechtszaak tussen de twee oprichters van de studio. Mede-oprichter en COO Alison Kelly werd namelijk in 2024 uit functie ontheven. In juli klaagde Kelly mede-oprichter Greg Foertsch aan voor contractbreuk. Volgens Kelly ontkent Foertsch namelijk dat Kelly ooit is benoemd tot mede-eigenaar. Hierdoor zou Foertsch de aanklager zo'n 20 miljoen dollar verschuldigd zijn.

Hoe de toekomst er voor Bit Reactor uitziet, is vooralsnog een groot vraagteken. Op gamescom heeft Foertsch het nog uitgebreid gehad over toekomstige projecten. Met het succes van Star Wars Zero Company zouden die games zeker kunnen komen, mits het de ontwikkelaars weet te behouden.