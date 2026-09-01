Grimmige situatie bij Star Wars Zero Company-ontwikkelaar
Star Wars Zero Company is een waanzinnige game. Tenminste, als we de cijfers op Metacritic mogen geloven (onze review heeft wat vertraging dankzij gamescom). De sfeer bij ontwikkelaar Bit Reactor is echter bijzonder grimmig. Het blijkt namelijk dat 80% van de werknemers al wekenlang met gedwongen onbetaald verlof is.
Volgens Game File is 80% van Bit Reactors personeelsbestand 'furloughed'. Hierbij is het personeel niet ontslagen, maar krijgt het ook niet betaald. Het kantoor van de ontwikkelaar wordt momenteel bezet door een 'Skeleton Crew', een minimaal aantal werknemers dat paraat staat om eventuele bugs te verhelpen. Een vertegenwoordiger van Bit Reactor heeft aangegeven dat dit Bit Reactors eigen besluit is geweest en dat zowel EA als Disney hier geen invloed op hebben gehad.
Blijkbaar zit het gros van Bit Reactors personeel al wekenlang thuis zonder ook maar een cent te ontvangen. Dit omdat de kas van de ontwikkelaar vlak voor release vrijwel leeg was. Bit Reactor heeft echter meer problemen. Zo loopt er momenteel een rechtszaak tussen de twee oprichters van de studio. Mede-oprichter en COO Alison Kelly werd namelijk in 2024 uit functie ontheven. In juli klaagde Kelly mede-oprichter Greg Foertsch aan voor contractbreuk. Volgens Kelly ontkent Foertsch namelijk dat Kelly ooit is benoemd tot mede-eigenaar. Hierdoor zou Foertsch de aanklager zo'n 20 miljoen dollar verschuldigd zijn.
Hoe de toekomst er voor Bit Reactor uitziet, is vooralsnog een groot vraagteken. Op gamescom heeft Foertsch het nog uitgebreid gehad over toekomstige projecten. Met het succes van Star Wars Zero Company zouden die games zeker kunnen komen, mits het de ontwikkelaars weet te behouden.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Ik heb al vanaf dag 1 dat de game echt bijzonder slecht presteert op mijn pc. Vooral veel stotters en kleine bevroren scherm momenten wanneer je in de base rond huppelt. In gevechten zelf valt het mee, maar nog steeds irritant en hinderlijk. Lees ook vooral dat dit gebeurt op nieuwe systemen, en dat mensen met ietwat oudere systemen nergens last van hebben.
Heb dus daarom de game maar aan de kant gelegd in de hoop dat we over een paar weken/maand(en) een patch hebben die dit verhelpt... Maar zo te horen is dit dus de reden dat we niks horen hierover of waarom het nog niet verholpen is?
Hoop wel dat dit goed komt, want voor de rest is het echt een toffe game!
(Wel toevallig overigens, dat de twee meest slecht draaiende games die ik heb gespeeld de afgelopen 2 maanden met mijn nieuwe pc, dat het allebei star wars games zijn, namelijk Star wars jedi fallen order en star wars zero company, en dat beide dus van EA zijn, EN dat ze beide dus echt vreselijke stotter problemen hebben. Ik pre-order iig geen nieuwe games meer van E.A. Wacht eerst wel even af tot ik zie dat de game lekker loopt, haha!
Ach dat is wel echt kut voor ze... Ja ik koop de game volgend jaar pas maar die gasten verdienen echt wel meer dan dit