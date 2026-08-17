Duik in de verhalende trailer van Star Wars Zero Company

De release van Star Wars Zero Company laat niet lang meer op zich wachten. Met een laatste trailer wordt het verhaal verder uit de doeken gedaan.

Onder de noemer 'Official Final Trailer' laten ontwikkelaar Bit Reactor en uitgever Electronic Arts nog één keer van zich horen, voordat men de hyperspace voor launch ingaat. Star Wars Zero Company belooft een volwassen narratief met diverse personages en interessante kwesties. De trailer toont mysterieuze voorgevallen die allemaal bijdragen in een plot wat hopelijk menig Star Wars-fan weet te boeien. Ben jij klaar om met een elite squad het heelal op te schudden? Check het onderstaande beeldmateriaal en maak niet alleen je eigen keuze, maar ook de strategische beslissingen voor je team!

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Star Wars Zero Company is beschikbaar vanaf 27 augustus 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.