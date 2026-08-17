Duik in de verhalende trailer van Star Wars Zero Company
De release van Star Wars Zero Company laat niet lang meer op zich wachten. Met een laatste trailer wordt het verhaal verder uit de doeken gedaan.
Onder de noemer 'Official Final Trailer' laten ontwikkelaar Bit Reactor en uitgever Electronic Arts nog één keer van zich horen, voordat men de hyperspace voor launch ingaat. Star Wars Zero Company belooft een volwassen narratief met diverse personages en interessante kwesties. De trailer toont mysterieuze voorgevallen die allemaal bijdragen in een plot wat hopelijk menig Star Wars-fan weet te boeien. Ben jij klaar om met een elite squad het heelal op te schudden? Check het onderstaande beeldmateriaal en maak niet alleen je eigen keuze, maar ook de strategische beslissingen voor je team!
Star Wars Zero Company is beschikbaar vanaf 27 augustus 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Gameplay
Deze gameplay kan je verwachten in Star Wars Zero Company
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Preview: Star Wars Zero Company – Zero wordt wellicht de Hero
Is Star Wars Zero Company de strategische zet die de franchise nodig heeft? Vooralsnog lijkt het rooskleurig voor fans van het heelal hier ver vandaan.20 reacties
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Poll: Wat gaat de Beste Game van Augustus 2026 worden?
Augustus is nog relatief rustig, maar kent toch een aantal mooie gamereleases. Welke game wordt volgens jullie de Beste Game van Augustus 2026?23 reacties
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Ik heb hier zoveel zin in. Eindelijk een tactische turn-based star wars game.