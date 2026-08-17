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Duik in de verhalende trailer van Star Wars Zero Company

Door Bram Noteboom
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De release van Star Wars Zero Company laat niet lang meer op zich wachten. Met een laatste trailer wordt het verhaal verder uit de doeken gedaan.

Onder de noemer 'Official Final Trailer' laten ontwikkelaar Bit Reactor en uitgever Electronic Arts nog één keer van zich horen, voordat men de hyperspace voor launch ingaat. Star Wars Zero Company belooft een volwassen narratief met diverse personages en interessante kwesties. De trailer toont mysterieuze voorgevallen die allemaal bijdragen in een plot wat hopelijk menig Star Wars-fan weet te boeien. Ben jij klaar om met een elite squad het heelal op te schudden? Check het onderstaande beeldmateriaal en maak niet alleen je eigen keuze, maar ook de strategische beslissingen voor je team!

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Star Wars Zero Company is beschikbaar vanaf 27 augustus 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Electronic Arts
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5320 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Star Wars Zero Company
Star Wars Zero Company

Ontwikkelaar

Bit Reactor, Respawn Entertainment

Uitgever

Electronic Arts

Release

27 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Coola
Coola
lvl14 High Score Chaser
12 uur geleden

Ik heb hier zoveel zin in. Eindelijk een tactische turn-based star wars game.

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