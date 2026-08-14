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Deze gameplay kan je verwachten in Star Wars Zero Company

Door Rudy Wijnberg
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Enthousiast geworden na het lezen van onze Star Wars Zero Company-hands-on preview, maar nog geen idee wat je moet verwachten van de gameplay? Geen zorgen, bekijk nu onderstaande Tactical Gameplay Breakdown van Star Wars Zero Company voor een volledig overzicht!

Star Wars Zero Company heeft alles in huis om een echte hit te worden. De aankomende tactical game van Bit Reactor en Respawn Entertainment draait om strategie, teamsamenstellingen en de onderlinge band tussen de leden van Zero Company. Zo dien je bij de holotable een strategie uit te werken, dien je de leden van het team te upgraden en moet je ze natuurlijk zorgvuldig positioneren op het slagveld.

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Star Wars Zero Company verschijnt op 27 augustus voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Bron: Electronic Arts
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Star Wars Zero Company
Star Wars Zero Company

Ontwikkelaar

Bit Reactor, Respawn Entertainment

Uitgever

Electronic Arts

Release

27 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar MasterExploder
MasterExploder
lvl10 Deel van het meubilair
3 dagen geleden om 15:04

@rudy ik heb wel zin in deze game, al was ik wel al snel klaar met Baldur's Gate3, is het beetje zelfde combat ? Of is het "makkelijker"
Al die spels en shit onthouden vond ik maar zwaar haha

0
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl14 High Score Chaser
3 dagen geleden om 14:33

Ik begrijp deze game niet helemaal? Ik zie zowel een first person-view als een soort van top down-view. Welke soort wordt nou grotendeels gebruikt?

0
Avatar Xenon
Xenon
lvl12 Clout Farmer
3 dagen geleden om 13:47

Pre order staat heel veel zin in!

0
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