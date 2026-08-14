Deze gameplay kan je verwachten in Star Wars Zero Company

Enthousiast geworden na het lezen van onze Star Wars Zero Company-hands-on preview, maar nog geen idee wat je moet verwachten van de gameplay? Geen zorgen, bekijk nu onderstaande Tactical Gameplay Breakdown van Star Wars Zero Company voor een volledig overzicht!

Star Wars Zero Company heeft alles in huis om een echte hit te worden. De aankomende tactical game van Bit Reactor en Respawn Entertainment draait om strategie, teamsamenstellingen en de onderlinge band tussen de leden van Zero Company. Zo dien je bij de holotable een strategie uit te werken, dien je de leden van het team te upgraden en moet je ze natuurlijk zorgvuldig positioneren op het slagveld.

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Star Wars Zero Company verschijnt op 27 augustus voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.