The Coalition-studiohoofd noemt Gears of War: E-Day 'een uitstekende basis'
Mike Crump, studiohoofd bij The Coalition, noemt Gears of War: E-Day 'een uitstekende basis' en belooft dat de volgende game niet zo lang duurt om te maken. Dit geeft hij aan tijdens een interview met de BBC.
Terwijl menig XBOX-gamer geniet van de nieuwste telg binnen de Gears of War-franchise, doet Crump voorzichtig een boekje open over de stand van zaken. Hij noemt E-Day, die volgens de ontwikkelaar opgebouwd is from scratch, een solide kern voor het vervolg van de serie. Er zat natuurlijk een behoorlijk tijd tussen de twee mainline games; Gears 5 kwam te verschijnen in september 2019, terwijl Gears of War: E-Day het moest doen met een oktober 2026-release. Crump belooft plechtig dat fans niet meer zo lang hoeven te wachten op een nieuwe game binnen de Gears of War-franchise. De volgende titel gaat namelijk 'bij lange na niet zoveel tijd kosten om te maken'. Het gehele interview is te lezen via de bronvermelding.
Gears of War: E-Day is nu beschikbaar voor de pc en Xbox Series X|S.
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https://www.instagram.com/reel/DeG8r24B-81/?stkn=ZXBveDdwbWd2MGJo ik zag dit en ik vond het een mooi en lief gebaar van The Coalition 🏳️🌈🩷🤗
Echt een top game. Hoop alleen dat ze snel met multiplayer maps komen.
Ben nu halverwege Act 2 en deze game pakt mij echt weer zoals het origineel in 2006 deed. Toen als beginnend pubertje heel wat uren erin gestopt (zowel solo als co-op de gehele game uitgespeeld) en nu als papa 2 be pakt die mij gewoon weer. Hopelijk dat de 'minder lange' productie tijd voor het volgende deel niet de kwaliteit naar beneden haalt.
Gears is inderdaad een hele vette game. Nu mijn bandbreedte 2.5ghz is uitgeschakeld en hij alleen de bandbreedte 5ghz pakt werkt het eindelijk geweldig. Maar fantastische game tot nu toe
Ben juist blij dat er zoveel tijd tussen zit. Kunt merken dat aan dit deel veel tijd, liefde en aandacht is besteed.
Hoop voor ons en The Coalition dat ze bij Microsoft deze studio niet gaan sluiten. Je weet het maar nooit daar 😅.
Uitstekende basis is nog zacht uitgedrukt. Dit deel is echt mega leip. Look Ma no face.
To ugly to live. 🤣, lekkere one liners hebben ze er tegenaan gegooid.
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