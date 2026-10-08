The Coalition-studiohoofd noemt Gears of War: E-Day 'een uitstekende basis'

Mike Crump, studiohoofd bij The Coalition, noemt Gears of War: E-Day 'een uitstekende basis' en belooft dat de volgende game niet zo lang duurt om te maken. Dit geeft hij aan tijdens een interview met de BBC.

Terwijl menig XBOX-gamer geniet van de nieuwste telg binnen de Gears of War-franchise, doet Crump voorzichtig een boekje open over de stand van zaken. Hij noemt E-Day, die volgens de ontwikkelaar opgebouwd is from scratch, een solide kern voor het vervolg van de serie. Er zat natuurlijk een behoorlijk tijd tussen de twee mainline games; Gears 5 kwam te verschijnen in september 2019, terwijl Gears of War: E-Day het moest doen met een oktober 2026-release. Crump belooft plechtig dat fans niet meer zo lang hoeven te wachten op een nieuwe game binnen de Gears of War-franchise. De volgende titel gaat namelijk 'bij lange na niet zoveel tijd kosten om te maken'. Het gehele interview is te lezen via de bronvermelding.

Gears of War: E-Day is nu beschikbaar voor de pc en Xbox Series X|S.