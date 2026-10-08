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The Coalition-studiohoofd noemt Gears of War: E-Day 'een uitstekende basis'

Door Bram Noteboom
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Mike Crump, studiohoofd bij The Coalition, noemt Gears of War: E-Day 'een uitstekende basis' en belooft dat de volgende game niet zo lang duurt om te maken. Dit geeft hij aan tijdens een interview met de BBC.

Terwijl menig XBOX-gamer geniet van de nieuwste telg binnen de Gears of War-franchise, doet Crump voorzichtig een boekje open over de stand van zaken. Hij noemt E-Day, die volgens de ontwikkelaar opgebouwd is from scratch, een solide kern voor het vervolg van de serie. Er zat natuurlijk een behoorlijk tijd tussen de twee mainline games; Gears 5 kwam te verschijnen in september 2019, terwijl Gears of War: E-Day het moest doen met een oktober 2026-release. Crump belooft plechtig dat fans niet meer zo lang hoeven te wachten op een nieuwe game binnen de Gears of War-franchise. De volgende titel gaat namelijk 'bij lange na niet zoveel tijd kosten om te maken'. Het gehele interview is te lezen via de bronvermelding.

Gears of War EDay The Coalition 2026

Gears of War: E-Day is nu beschikbaar voor de pc en Xbox Series X|S.

Bron: BBC
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 179 reviews 5632 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Gears of War: E-Day

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

The Coalition

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

6 oktober 2026

Platforms

PC
XBS
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Reacties
Avatar DurumDoner
DurumDoner
lvl2 Journey Awaits!
19 minuten geleden

Sweet baby stankkk

0
Avatar TheGa(y)mer
TheGa(y)mer
lvl4 Reply Goblin
3 uur geleden

https://www.instagram.com/reel/DeG8r24B-81/?stkn=ZXBveDdwbWd2MGJo ik zag dit en ik vond het een mooi en lief gebaar van The Coalition 🏳️‍🌈🩷🤗

3
Avatar Daydreamer
Daydreamer
lvl8 Achievement Hunter
3 uur geleden

Echt een top game. Hoop alleen dat ze snel met multiplayer maps komen.

0
Avatar BobbyGrasso92
BobbyGrasso92
lvl3 XP Farmer
3 uur geleden

Ben nu halverwege Act 2 en deze game pakt mij echt weer zoals het origineel in 2006 deed. Toen als beginnend pubertje heel wat uren erin gestopt (zowel solo als co-op de gehele game uitgespeeld) en nu als papa 2 be pakt die mij gewoon weer. Hopelijk dat de 'minder lange' productie tijd voor het volgende deel niet de kwaliteit naar beneden haalt.

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl15 Community Veteraan
4 uur geleden bewerkt

https://www.instagram.com/reel/DeG8r24B-81/?stkn=ZXBveDdwbWd2MGJo ik zag dit en was er wel weer klaar mee hahahah.

3
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl18 Mythic Member
4 uur geleden

Gears is inderdaad een hele vette game. Nu mijn bandbreedte 2.5ghz is uitgeschakeld en hij alleen de bandbreedte 5ghz pakt werkt het eindelijk geweldig. Maar fantastische game tot nu toe

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl19 Endgamer
4 uur geleden

Ben juist blij dat er zoveel tijd tussen zit. Kunt merken dat aan dit deel veel tijd, liefde en aandacht is besteed. 

Hoop voor ons en The Coalition dat ze bij Microsoft deze studio niet gaan sluiten. Je weet het maar nooit daar 😅.

Uitstekende basis is nog zacht uitgedrukt. Dit deel is echt mega leip. Look Ma no face. 
To ugly to live. 🤣, lekkere one liners hebben ze er tegenaan gegooid.

1
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