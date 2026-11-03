Travis keert terug voor de 20e verjaardag van No More Heroes

Het is inmiddels zo'n vijf jaar geleden dat Suda51 de 'laatste' No More Heroes-game uitbracht. No More Heroes 3 ging (naar zijn zeggen) het slotstuk van de reeks worden, al zou het wel eens kunnen zijn dat er nu toch nog een extraatje bijkomt.

In een interview met Famitsu sprak hij over de aankomende verjaardag van de reeks: volgend jaar wordt No More Heroes namelijk 20 jaar oud. Dat is natuurlijk een gegronde reden om feest te vieren en dat beseft hijzelf ook. Hij verklapte namelijk dat er momenteel aan iets wordt gewerkt in samenwerking met uitgever Marvelous Entertainment. Natuurlijk werd nog niet onthuld wat er precies op de planning staat, maar hij eindigt wel met een duidelijke boodschap: Travis Touchdown keert terug!

Ik wil graag samen iets doen op de timing van het 20-jarig bestaan. Ik wil graag iets afleveren, dus kijk er alsjeblieft naar uit. Travis Touchdown komt zeker terug! Suda51

Volgend jaar komen we dus meer te weten, zie jij een nieuwe No More Heroes-game zitten of is het voor jou welletjes geweest?