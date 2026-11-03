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Travis keert terug voor de 20e verjaardag van No More Heroes

Door Simon Verbeke
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Het is inmiddels zo'n vijf jaar geleden dat Suda51 de 'laatste' No More Heroes-game uitbracht. No More Heroes 3 ging (naar zijn zeggen) het slotstuk van de reeks worden, al zou het wel eens kunnen zijn dat er nu toch nog een extraatje bijkomt.

In een interview met Famitsu sprak hij over de aankomende verjaardag van de reeks: volgend jaar wordt No More Heroes namelijk 20 jaar oud. Dat is natuurlijk een gegronde reden om feest te vieren en dat beseft hijzelf ook. Hij verklapte namelijk dat er momenteel aan iets wordt gewerkt in samenwerking met uitgever Marvelous Entertainment. Natuurlijk werd nog niet onthuld wat er precies op de planning staat, maar hij eindigt wel met een duidelijke boodschap: Travis Touchdown keert terug!

Ik wil graag samen iets doen op de timing van het 20-jarig bestaan. Ik wil graag iets afleveren, dus kijk er alsjeblieft naar uit. Travis Touchdown komt zeker terug!
Suda51

No more heroes 31

Volgend jaar komen we dus meer te weten, zie jij een nieuwe No More Heroes-game zitten of is het voor jou welletjes geweest?

Bron: Famitsu
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 24 reviews 398 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot No More Heroes 3
No More Heroes 3

Ontwikkelaar

Grasshopper Manufacture

Uitgever

Marvelous

Release

27 augustus 2021

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Luigi1985
Luigi1985
lvl13 Meta Builder
2 uur geleden

Killer 7 was mijn eerste ervaring met een Suda51 game en ook al kan ik geen touw aan t verhaal vastknopen, is het door de stijl en de zeer bijzondere gameplay een van mn favoriete games. Uiteraard wilde ik daarna No More Heroes spelen. De eerste vond ik ondanks wat gebreken wel erg leuk om te spelen, maar ik heb deel 2 en 3 nooit aangeraakt.

Of ik er op zit te wachten: nee.

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