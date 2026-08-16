Disney's The Imagineering Story krijgt tweede seizoen in 2028

Het bouwen van de Disney-parken gaat lekker door in het tweede seizoen van The Imagineering Story. In de serie krijgen we een blik achter de schermen en zien we hoe de pretparken van Disney worden voorzien van nieuwe werelden, attracties en aankleding.

Documentaire The Imagineering Story wist in 2019 mooie scores te halen. Gemiddeld staat de zesdelige serie op een 8,8, mede dankzij de uitvoerige blik achter de schermen. De documentaire van Leslie Iwerks krijgt nu dan ook een nieuw seizoen in de vorm van The Imagineering Story Season 2. Ook dit seizoen moet verschijnen op Disney's streamingservice Disney+. Helaas moeten we wel even wachten op de daadwerkelijke release. The Imagineering Story 2 staat namelijk gepland voor een release in 2028.