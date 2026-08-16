Disney's The Imagineering Story krijgt tweede seizoen in 2028
Het bouwen van de Disney-parken gaat lekker door in het tweede seizoen van The Imagineering Story. In de serie krijgen we een blik achter de schermen en zien we hoe de pretparken van Disney worden voorzien van nieuwe werelden, attracties en aankleding.
Documentaire The Imagineering Story wist in 2019 mooie scores te halen. Gemiddeld staat de zesdelige serie op een 8,8, mede dankzij de uitvoerige blik achter de schermen. De documentaire van Leslie Iwerks krijgt nu dan ook een nieuw seizoen in de vorm van The Imagineering Story Season 2. Ook dit seizoen moet verschijnen op Disney's streamingservice Disney+. Helaas moeten we wel even wachten op de daadwerkelijke release. The Imagineering Story 2 staat namelijk gepland voor een release in 2028.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Preview
Preview: Marvel's Wolverine - De messen zijn geslepen
Patrick mocht vast zijn klauwen zetten in Marvel's Wolverine. Zijn bevindingen na zijn eerste paar uur in de game lees je in deze preview.5 reacties
-
Trailer
Speel als een Duitse herder in emotionele indiegame Hubert
Een trouwe viervoeter is snel het recept voor een aantal tranen. In Hubert speel je als een Duitse herder die alles doet om zijn baasje te helpen.1 reactie
-
Nieuws
The Relic: First Guardian kent releasedatum voor Xbox Series X|S en Switch 2
Terwijl Project Cloud Games hard aan het werk is om de ruige launch van The Relic: First Guardian op te poetsen, wordt de RPG ook klaargestoomd voor...0 reacties
-
Trailer
Call of Duty Modern Warfare 4 Beta biedt campaign-demo
De Call of Duty Modern Warfare 4 Beta heeft voor ieder wat wils. Naast de multiplayer-modi kunnen spelers ook een demo van de campaign uitproberen.2 reacties
Stiekem een van de beste aankondigingen, fantastische serie voor de Disney fan. Hopelijk ook met meer beelden vanuit Abu Dhabi.
Ik vind dat ook een interessante serie.
Dus wel leuk dat er een deel 2 komt.
Altijd mooi om te zien hoe creative hoofden voor iets kunnen gaan en tot resultaat komen en met welke drempels onderweg.
Voor fans van goede documentaires:
-High score.
Een leuke voor gamers die geschiedenis van games tot aan eerste 3D en Doom behandeld.
Best uitgebreid maar ook niet overdreven. Wel met wat leuke interviews.
-the toys that made us.
Een diepgaande docuserie over speelgoed van vroeger. En dan ook hoe die tot stand kwam. Vaak veel dieper ingaan op de informatie dan je veelal verwacht.
-the movies that made us.
Zelfde als met de toys. Bij deze serie leerde ik serieus dingen over films waar ik al lang fan van was en ik dacht al veel te weten.