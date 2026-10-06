Dit is Call of Duty: Modern Warfare 4 DMZ in actie
Waar het lange tijd stil is geweest rondom de DMZ-modus van Call of Duty: Modern Warfare 4, komt er na de onthulling van de eerste trailer steeds meer naar buiten. Mede dankzij Activision, dat spelers lekker maakt met verse gameplaybeelden van de extractiemodus.
Drop in de map, voltooi de doelstellingen en bereik levend het extractiepunt. Dat is de core gameplay van Call of Duty: Modern Warfare 4 DMZ. In de modus dienen we met de squad een bepaalde doelstelling te voltooien. Doe je dat, dan ontgrendel je waardevolle gear waarmee je beter bestand bent tegen de gevaren die op de loer liggen. Sneuvel je in de strijd, dan verlies je die gear en dien je weer opnieuw aan je loadout te bouwen. Dit keer introduceert Activision echter 'Dynamic Ops', een gameplayfeature die tijdens een match nieuwe objectives op je pad gooit. Hierdoor kan een ogenschijnlijk eenvoudige missie uitmonden in totale chaos.
Call of Duty: Modern Warfare 4 verschijnt op 23 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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