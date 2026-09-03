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Escape From Tarkov ontwikkelaar richt uitgeverslabel op

Door Patrick Lamers
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Ontwikkelaar Battlestate Games heeft bekendgemaakt dat het Battlestate Games Publishing opricht. Dit uitgeverslabel is in het leven geroepen om "hardcore game design" te ondersteunen.

Vandaag heeft de Russische ontwikkelaar Battlestate Games aangekondigd een uitgeverslabel op te richten. Battlestate Games is de ontwikkelaar achter het succesvolle Escape From Tarkov. Het label heeft als doel om naar eigen zeggen "hardcore, uncompromising titles from third-party development studios" uit te brengen. Het nieuwe uitgeversmerk geeft aan zich niet te binden aan een specifiek genre, geen voorkeur te hebben in single- of multiplayer games en games uit te willen geven voor ieder platform.

Battlestate Games Publishing benadrukt dat de ontwikkelaars volledig eigenaarschap behouden over hun intellectuele eigendommen. Het label wil de ontwikkelaar helpen door marketing en platform ondersteuning te bieden en toegang te geven tot de Battle Games community, hun expertise en opreationele middelen.

BSG PUBLISHING 02

Bron: Battlestate Games
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 186 reviews 2986 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Escape from Tarkov
Escape from Tarkov

Reviewscore

2,5/5

Ontwikkelaar

Battlestate Games

Uitgever

Battlestate Games

Release

27 juli 2017

Platforms

PC
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