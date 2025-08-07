De makers van Crypt Custodian en Islets zijn terug met een nieuw avontuur. Maak kennis met de duistere wereld van Well Dweller en geniet van de eerste gameplay.

Well Dweller is een Metroidvania, waarbij je speelt als een klein vogeltje, genaamd Glimmer. Deze gevederde vriend is bewapend met lucifers, zodat hij toch nog een vuist kan maken tegen de duisternis en diens inwoners. Well Dweller zit vol met onheilspellende sprookjesfiguren; dus denk meer aan de gebroeders Grimm en niet Walt Disney's nalatenschap. Exploratie en combaat staan centraal in Well Dweller. Glimmer is namelijk het enige wezen dat dapper genoeg is om de koningin af te slachten, zodat hij zijn familie kan redden.

Kyle Thompson is het brein achter deze titel. Zijn naam heb je misschien wel eens voorbij zien komen. Hij is namelijk ook verantwoordelijk geweest voor Islets en Crypt Custodian - ook twee Metroidvania-games met overweldigend positieve reviews op Steam.

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Well Dweller verschijnt in 2026 op de pc en Nintendo Switch.