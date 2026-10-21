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ID@Xbox Fall 2026

Marvel Rivals bereidt zich voor op de komst van Doomsday

Door Simon Verbeke
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Eén van dé grootste films van dit najaar is ongetwijfeld Avengers: Doomsday. De hypetrein is nu toch wel op volle toeren aan het draaien en dat beseft ook Marvel Rivals.

Deze populaire hero shooter heeft namelijk een leuk evenement op de planning staan dat perfect aansluit bij de release van Avengers: Doomsday. Er komt namelijk een nieuwe PvE-modus naar de game: Path to Doomsday - Avengers: Endgame. Enfin, de modus zelf gaat (ondanks de naam) eigenlijk niet over Dr. Doom, maar we gaan terug in de tijd naar de vorige Avengers-film, Endgame. Dat wil zeggen dat Thanos hier centraal staat als grote slechterik. Neem het op tegen deze iconische bad guy (met wel 50! spelers tegelijk) en herbeleef iconische momenten uit de film in dit evenement!

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Marvel Rivals is te spelen op PlayStation 4&5, XBOX Series X|S en pc (de Switch 2-versie is in ontwikkeling). Het evenement waarvan sprake start op 24 oktober.

Bron: NetEase Games
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 22 reviews 388 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Marvel Rivals
Marvel Rivals

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

NetEase Games

Uitgever

NetEase Games

Release

6 december 2024

Platforms

PC
PS4
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl16 Legend in the Making
2 uur geleden

Coole video wel, wel bizar hoe groot Thanos is in dat gevecht hahah.

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
3 uur geleden

Switch 2?

0
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