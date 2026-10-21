Marvel Rivals bereidt zich voor op de komst van Doomsday

Eén van dé grootste films van dit najaar is ongetwijfeld Avengers: Doomsday. De hypetrein is nu toch wel op volle toeren aan het draaien en dat beseft ook Marvel Rivals.

Deze populaire hero shooter heeft namelijk een leuk evenement op de planning staan dat perfect aansluit bij de release van Avengers: Doomsday. Er komt namelijk een nieuwe PvE-modus naar de game: Path to Doomsday - Avengers: Endgame. Enfin, de modus zelf gaat (ondanks de naam) eigenlijk niet over Dr. Doom, maar we gaan terug in de tijd naar de vorige Avengers-film, Endgame. Dat wil zeggen dat Thanos hier centraal staat als grote slechterik. Neem het op tegen deze iconische bad guy (met wel 50! spelers tegelijk) en herbeleef iconische momenten uit de film in dit evenement!

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Marvel Rivals is te spelen op PlayStation 4&5, XBOX Series X|S en pc (de Switch 2-versie is in ontwikkeling). Het evenement waarvan sprake start op 24 oktober.