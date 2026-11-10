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Marvel Rivals Season 11: Doomsday toont Nightcrawler in actie

Door Bram Noteboom
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Het zat er natuurlijk aan te komen, maar hier zijn de eerste beelden van Marvel Rivals Season 11: Doomsday. Mocht je enthousiast zijn voor de aankomende Avengers: Doomsday-film, dan kan je jouw spanning verder opbouwen door mee te doen aan de nieuwe content.

Markeer 13 november 2026 in je agenda, want dan gaat Marvel Rivals Season 11: Doomsday van start. In het nieuwste seizoen van de populaire PvP-game botsen twee tijdlijnen en dat brengt catastrofistische gevolgen met zich mee. New York en Nueva York komen in aanvaring met elkaar, terwijl twee Doctor Dooms met elkaar op de vuist gaan. Ze houden hierbij geen rekening met onschuldige burgers, maar gelukkig staat Nightcrawler paraat om diverse levens te redden. In-game vertolkt deze X-Men de rol van Strategist, waar hij zijn teleportatie-vaardigheden gebruikt om aanvallen uit te voeren, maar ook om zo teamgenoten naar veiligheid te loodsen.

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Marvel Rivals is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles en XBOX Series X|S.

Bron: NetEase Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 181 reviews 5819 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Marvel Rivals

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

NetEase Games

Uitgever

NetEase Games

Release

6 december 2024

Platforms

PC
PS4
PS5
XBS
NS2
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