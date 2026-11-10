Marvel Rivals Season 11: Doomsday toont Nightcrawler in actie

Het zat er natuurlijk aan te komen, maar hier zijn de eerste beelden van Marvel Rivals Season 11: Doomsday. Mocht je enthousiast zijn voor de aankomende Avengers: Doomsday-film, dan kan je jouw spanning verder opbouwen door mee te doen aan de nieuwe content.

Markeer 13 november 2026 in je agenda, want dan gaat Marvel Rivals Season 11: Doomsday van start. In het nieuwste seizoen van de populaire PvP-game botsen twee tijdlijnen en dat brengt catastrofistische gevolgen met zich mee. New York en Nueva York komen in aanvaring met elkaar, terwijl twee Doctor Dooms met elkaar op de vuist gaan. Ze houden hierbij geen rekening met onschuldige burgers, maar gelukkig staat Nightcrawler paraat om diverse levens te redden. In-game vertolkt deze X-Men de rol van Strategist, waar hij zijn teleportatie-vaardigheden gebruikt om aanvallen uit te voeren, maar ook om zo teamgenoten naar veiligheid te loodsen.

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Marvel Rivals is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles en XBOX Series X|S.