Mattel en WWE 2K26 komen samen in nieuwe Elite Pack

Uitgever 2K heeft onthuld dat WWE 2K26 een Elite Pack gaat krijgen die geïnspireerd is door Mattels Elite Collection WWE x Street Fighter. De vijf personages van deze pack zijn vanaf 28 oktober beschikbaar.

De game WWE 2k26 is geen vreemde wanneer het aankomt op samenwerkingen met andere franchises. Zo was de CEO van Take-Two, Strauss Zelnick, een paar maanden geleden toegevoegd aan het roster. Hoewel deze toevoeging erg opvallend is, is de aankomende samenwerking wel wat logischer. Mattel maakt namelijk al zestien jaar lang WWE-actiefiguren voor volwassen verzamelaars die verkrijgbaar zijn op, onder andere, de Mattel Creations website. Wat deze samenwerking speciaal maakt is het feit dat de lijn waardoor het geïnspireerd is, zelf een samenwerking is tussen Mattel en Capcoms Street Fighter.

De aankomende Elite Pack voegt vijf nieuwe personages toe aan de game: The Rock als M. Bison, Rey Mysterio als Ryu, Bianca Belair als Cammy, Ultimate Warrior als Blanka en Dominik Mysterio als Ken. Deze personages krijgen elk toegang tot verschillende unieke moves, waaronder Psycho Crusher en Electric Thunder. Verder voegt de Elite Pack ook vijftien Create-a-Superstar onderdelen toe die geïnspireerd zijn door verschillende Street Fighter-personages.

Mattel

Mattel Shop

De WWE 2K26 x Street Fighter Elite Pack wordt vanaf 28 oktober beschikbaar op PC, PlayStation 5, XBOX Series S|X en de Nintendo Switch 2.