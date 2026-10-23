Modern Warfare 4 viert release met muziek van Wu-Tang Clan en Lee Young Ji

De release van Call of Duty: Modern Warfare 4 wordt gevierd met een nieuwe muziekvideo. Wu-Tang Clan en Lee Young Ji maken er een feestje van met de track C.R.E.A.M.

Vandaag vindt de officiële release van Modern Warfare 4 plaats. De campaign en multiplayer zijn al enkele dagen speelbaar via Early Access, maar nu barst het jaarlijkse CoD-feest toch echt los. Activision let hierbij niet op de kosten en neemt de hiphopgroep Wu-Tang Clan en de Koreaanse rapper Lee Young Ji in de armen. Samen komen ze met C.R.E.A.M. (Call of Duty: Modern Warfare 4 Remix - Official Music Video) op de proppen, waarbij de muzikale klassieker een nieuwe invulling ontvangt. De remix is geproduceerd door RZA en Martin Wave van Parasol Music en uitgebracht door Epic Records. Mocht je houden van die welbekende underground sound gemixt met actievolle beelden uit de Modern Warfare 4-campaign, dan gaat de onderstaande video op repeat. Kijk, luister en huiver!

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Call of Duty: Modern Warfare 4 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.