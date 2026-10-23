Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Modern Warfare 4 viert release met muziek van Wu-Tang Clan en Lee Young Ji

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

De release van Call of Duty: Modern Warfare 4 wordt gevierd met een nieuwe muziekvideo. Wu-Tang Clan en Lee Young Ji maken er een feestje van met de track C.R.E.A.M.

Vandaag vindt de officiële release van Modern Warfare 4 plaats. De campaign en multiplayer zijn al enkele dagen speelbaar via Early Access, maar nu barst het jaarlijkse CoD-feest toch echt los. Activision let hierbij niet op de kosten en neemt de hiphopgroep Wu-Tang Clan en de Koreaanse rapper Lee Young Ji in de armen. Samen komen ze met C.R.E.A.M. (Call of Duty: Modern Warfare 4 Remix - Official Music Video) op de proppen, waarbij de muzikale klassieker een nieuwe invulling ontvangt. De remix is geproduceerd door RZA en Martin Wave van Parasol Music en uitgebracht door Epic Records. Mocht je houden van die welbekende underground sound gemixt met actievolle beelden uit de Modern Warfare 4-campaign, dan gaat de onderstaande video op repeat. Kijk, luister en huiver!

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Call of Duty: Modern Warfare 4 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: Activision
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5735 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel

Deze game kopen

Deze webshoplinks zijn affiliate links.

bol.com

Call of Duty: Modern Warfare 4 - PS5

PS5 · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 74,99 Naar bol.com
bol.com

Call of Duty: Modern Warfare 4 - Xbox Series X

Xbox · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 74,99 Naar bol.com
bol.com

Call of Duty: Modern Warfare 4 - Steelbook Edition - PS5

PS5 · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 79,99 Naar bol.com
bol.com

Call of Duty: Modern Warfare 4 - Nintendo Switch 2 - (Code in Box)

Switch 2 · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 74,99 Naar bol.com
Packshot Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4

Ontwikkelaar

Infinity Ward

Uitgever

Activision Blizzard

Release

23 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
Lees meer
Reacties
Avatar IDG100
IDG100
lvl4 Reply Goblin
5 uur geleden

Tijd om dat Wu Tang-vechtspel voor de PS te remasteren!

0
Avatar Bluehope
Bluehope
lvl7 Checkpoint Jeugd
5 uur geleden

1e cd van Wutang Clan blijft een instant classic! A game of chess is like a swordfight; you must think first, before you move

1
Avatar MasterExploder
MasterExploder
lvl12 Clout Farmer
5 uur geleden

No thanks Clan

Geef mij maar gewoon de OG 36chambers

Wu Tang is for the children!!

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord