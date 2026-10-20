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Monster Hunter Wilds-demo nu te spelen op Nintendo Switch 2

Door Rudy Wijnberg
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Monster Hunter Wilds is vanaf nu deels te spelen op Nintendo Switch 2. Capcom heeft namelijk ruim voor de release de Monster Hunter Wilds Prologue Demo live gezet. Hierdoor kunnen we alvast ons personage ontwerpen, zodat we dit niet hoeven te doen bij de daadwerkelijke release.

Reis af naar The Forbidden Lands voor een avontuur in Monster Hunter Wilds. De game is al geruime tijd beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series en pc, maar verschijnt op 4 december 2026 ook voor Nintendo Switch 2. De demo geeft toegang tot het eerste hoofdstuk van de game, waarin we met een eigen personage door de wereld kunnen banjeren. Alle progressie die je in de demo boekt, wordt, inclusief ontworpen personage, meegenomen naar het eindproduct.

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Bron: Capcom
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 354 reviews 2803 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Monster Hunter Wilds
Genomineerd
Monster Hunter Wilds

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

Capcom

Uitgever

Capcom

Release

28 februari 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
5 uur geleden

Net eerste monster even verslagen, maar demo draait goed. En pre-order je de game in de eshop kost die maar 30 euro.

Beviel mij goed genoeg. Kan niet wachten om met de full game te beginnen.

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