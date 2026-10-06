Ontwikkelaar werkt aan update voor Star Wars: Galactic Racer multiplayer

Sinds vandaag kan je gaan podracen in Star Wars: Galactic Racer en de game is een schot in de roos gebleken! De commentaren zijn positief (ook wij hebben veel lovende woorden in onze review), al is niet alles perfect.

Spelers merkten al snel op dat de multiplayermodus op enkele gebieden wat tekortschoot. Als je met je vrienden online wilt racen, dan kan dat momenteel slechts met maximaal drie spelers. De rest van de race werd dan gevuld met bots of andere random spelers. Een privé lobby aanmaken is (momenteel) ook geen optie en dus ook geen oplossing als je met een grote groep vrienden samen wilt spelen.

De ontwikkelaar is zich hiervan bewust en laat ons weten dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Binnenkort zal een update live gaan die de limiet van drie spelers zal optrekken naar zes spelers. We weten nog niet wanneer deze update op ons zal worden losgelaten, al zal dit wel 'binnen de eerste weken na de launch' gebeuren.

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Star Wars: Galactic Racer is nu verkrijgbaar op PlayStation 5, XBOX Series X|S en pc.