Ontwikkelaars van Suicide Squad waren klaar met de industrie
Dat zo'n legendarische ontwikkelaar als Rocksteady Studios in 2024 met een teleurstelling als Suicide Squad: Kill the Justice League op de proppen kwam, was voor veel fans een klap in het gezicht. Niet alleen gamers waren ontevreden met deze titel, ook de ontwikkelaars zelf waren niet blij met deze koers.
Zo doen twee oud medewerkers van Rocksteady, Axel Rydby en Johnny Armstrong, een boekje open over hoe Warner Bros. met de ontwikkeling van de game is omgegaan. Zo verteld Rydby dat Warner Bros. al behoorlijk opdringerig was over hoe veel geld er potentieel met deze live service titel te verdienen zou zijn, maar moest Suicide Squad: Kill the Justice League ook leuk zijn als je niet tientallen euro's aan onzin wilde uitgeven.
Met het uitstel waar Suicide Squad: Kill the Justice League mee te maken kreeg, begon de directie bij Warner Bros. steeds meer te zweten. Het budget van de game bleef maar oplopen en men maakte zich zorgen of ze dat geld nog wel zouden terugzien. De vragen vanuit de directie richting Rydby gingen ook steeds meer over hoe de game zo veel mogelijk spelers zou bereiken en, wellicht de belangrijkste factor in een live service game, hoe men er voor ging zorgen dat mensen zouden blijven spelen. Rydby probeerde aan deze verwachtingen te voldoen, maar merkte ook dat de ziel van de game steeds verder te zoeken was. Rydby moest naar eigen zeggen geen vette game ontwikkelen, maar er vooral voor zorgen dat de investeringen in de titel werden terugverdiend.
Armstrong was sinds 2010 in dienst van Rocksteady en heeft Suicide Squad: Kill the Justice League vanaf het begin meegemaakt. Het moraal was hoog, Rocksteady produceerde de ene na de andere hit en ook dit varkentje zouden ze wel eens wassen. Al snel kwam men tot de realisatie dat de ontwikkeling van een live service game heel anders is dan de Batman Arkham-games die men tot dat punt ontwikkelde. Er was minder tijd om bepaalde zaken te finetunen, want er moest zo veel content in Suicide Squad zitten om spelers vast te blijven houden. Armstrong bleef onvermoeid doorwerken aan de game en hoewel hij niet helemaal tevreden was met het resultaat, waren de zeer negatieve recensies toch een verrassing. Dat Warner Bros. niet lang na release ook nog had besloten om de game dood te laten bloeden, is iets wat Armstrong veel pijn heeft gedaan. Zo veel jaren werk van hem en zijn collega's, vrij direct naar de prullenbak verwezen.
De avonturen van Rydby en Armstrong bij Rocksteady kennen hun ups & downs. De laatste maanden dat deze heren aan de slag waren bij Rocksteady waren ze zelfs hun passie voor het ontwikkelen van games verloren. Inmiddels is dit duo een nieuwe studio genaamd Stellify Entertainment Studio begonnen, waar ze werken aan hun eerste indie game. Dit wordt een deckbuilder met de naam Secret of Circadia.
Sinds Rydby en Armstrong met hun eigen onafhankelijke studio zijn begonnen, begint hun passie voor het ontwikkelen van games weer terug te komen. En dat is maar goed ook.
Een pc-gamer in hart en nieren. Wim beschikt over een indrukwekkende hoeveelheid kennis van uiteenlopende games en breidt die maar al te graag verder uit. In zijn voortdurende zoektocht naar het verfijnen van zijn vakmanschap neemt hij graag de tijd om de heerlijk eigenzinnige titels die de industrie te bieden heeft kritisch onder de loep te nemen. Strategiegames, RPG’s en meer passeren de revue, al blijft zijn liefde voor Yakuza het felst branden.
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Gelukkig is Warner Bros. nu in goede handen bij Paramount 😆
The Rock weet nog goed zijn eigen enthousiasme toen dit werd aangekondigd en nog een game die ook rond dat Batman universum zich afspeelde, vrijwel tegelijkertijd. Die met Robin en nog 3 anderen. Bleek uiteindelijk ook een kutgame te zijn.
Zo zonde, die Arkham games waren zo gruwelijk (Asylum de beste overigens 💪🏼). The Great One snapt oprecht niet hoe die lui daar konden denken dat dit ging werken… 🤷🏼♂️
Deze game was zo'n teleurstelling na de eerdere Batman games. Gameplay was matig en past niet bij karakters (alsof Harley Quinn weapon stats gaat min maxen) en de gameplay loop was compleet kut.
Dit verhaal bevestigd mijn gevoel over hoe uitgevers met hun studios en devs omgaan.
Met dollartekens in de ogen, domme beslissingen maken. Zo jammer
Rocksteady is niet meer de studio die het ooit was helaas
Ongelofelijk dat Warner deze mensen aan deze live service rommel hebben gezet. Dit had gewoon een singleplayer avontuur moeten zijn zoals Guardians of the galaxy achtig. Maar dan in een open wereld kunnen Switchten tussen de characters.
Hoezo de tekst "Rocksteady kwam met de teleurstelling Suicide Squad: Kill the Justice League op de proppen, was voor veel fans een klap in het gezicht"? Iedereen die de gameplay had gezien tijdens de State of Play vond het er al erg Fortnite achtig en niet echt bepaald goed eruit zien... Dus ja, n beetje 'fan', zag t aankomen en heeft de game niet gekocht.
"maar moest Suicide Squad: Kill the Justice League ook leuk zijn als je niet tientallen euro's aan onzin wilde uitgeven.", gefaald..
"Rydby moest naar eigen zeggen geen vette game ontwikkelen, maar er vooral voor zorgen dat de investeringen in de titel werden terugverdiend." hahahahah, waarom zou je dat doen? Tja ergens snap ik t wel want IP krijg je niet zomaar en een geld kost geld maar met zulke regels vanaf Warner Bros. Ik zou er dan toch niet meer aan meewerken...
"De laatste maanden dat deze heren aan de slag waren bij Rocksteady waren ze zelfs hun passie voor het ontwikkelen van games verloren", dit geloof ik dus net niet... Geef de heren een nieuwe single player game die ze moeten maken, de passie keert zo weer helemaal terug. Dat Live Service gedoe is gewoon ziel slopend en vermoeiend en niet goed voor gamen, er bestaan niet voor niets maar zo weinig multiplayer spellen die spelers zolang vasthouden.
Ik wens de heren veel succes met hun nieuwe indie game, dat er wat moois uit mag komen! :D
Soms krijg ik wel eens de drang om deze game te spelen. Had het op release gespeeld, was niet geweldig, maar verhaal was wel redelijk vermakelijk.. Maar toen doorverkocht met de gedachte dat ik het wel een keertje zou oppakken weer na vele updates.
Nu zet ik als ik die drang heb vaak even een youtube video aan met gameplay van een uurtje.. En dan na 30 seconde heb ik al snel het gevoel weer van "oke laat maar" xDDD! In tegenstelling tot een batman arkham/knight video die ik opzet en er dan gelijk in wil duiken omdat het zo vet is. Groot contrast tussen die 2, ook al zijn het dezelfde ontwikkelaars, helaas.