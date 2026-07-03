Ontwikkelaars van Suicide Squad waren klaar met de industrie

Dat zo'n legendarische ontwikkelaar als Rocksteady Studios in 2024 met een teleurstelling als Suicide Squad: Kill the Justice League op de proppen kwam, was voor veel fans een klap in het gezicht. Niet alleen gamers waren ontevreden met deze titel, ook de ontwikkelaars zelf waren niet blij met deze koers.

Zo doen twee oud medewerkers van Rocksteady, Axel Rydby en Johnny Armstrong, een boekje open over hoe Warner Bros. met de ontwikkeling van de game is omgegaan. Zo verteld Rydby dat Warner Bros. al behoorlijk opdringerig was over hoe veel geld er potentieel met deze live service titel te verdienen zou zijn, maar moest Suicide Squad: Kill the Justice League ook leuk zijn als je niet tientallen euro's aan onzin wilde uitgeven.

Met het uitstel waar Suicide Squad: Kill the Justice League mee te maken kreeg, begon de directie bij Warner Bros. steeds meer te zweten. Het budget van de game bleef maar oplopen en men maakte zich zorgen of ze dat geld nog wel zouden terugzien. De vragen vanuit de directie richting Rydby gingen ook steeds meer over hoe de game zo veel mogelijk spelers zou bereiken en, wellicht de belangrijkste factor in een live service game, hoe men er voor ging zorgen dat mensen zouden blijven spelen. Rydby probeerde aan deze verwachtingen te voldoen, maar merkte ook dat de ziel van de game steeds verder te zoeken was. Rydby moest naar eigen zeggen geen vette game ontwikkelen, maar er vooral voor zorgen dat de investeringen in de titel werden terugverdiend.

Armstrong was sinds 2010 in dienst van Rocksteady en heeft Suicide Squad: Kill the Justice League vanaf het begin meegemaakt. Het moraal was hoog, Rocksteady produceerde de ene na de andere hit en ook dit varkentje zouden ze wel eens wassen. Al snel kwam men tot de realisatie dat de ontwikkeling van een live service game heel anders is dan de Batman Arkham-games die men tot dat punt ontwikkelde. Er was minder tijd om bepaalde zaken te finetunen, want er moest zo veel content in Suicide Squad zitten om spelers vast te blijven houden. Armstrong bleef onvermoeid doorwerken aan de game en hoewel hij niet helemaal tevreden was met het resultaat, waren de zeer negatieve recensies toch een verrassing. Dat Warner Bros. niet lang na release ook nog had besloten om de game dood te laten bloeden, is iets wat Armstrong veel pijn heeft gedaan. Zo veel jaren werk van hem en zijn collega's, vrij direct naar de prullenbak verwezen.

De avonturen van Rydby en Armstrong bij Rocksteady kennen hun ups & downs. De laatste maanden dat deze heren aan de slag waren bij Rocksteady waren ze zelfs hun passie voor het ontwikkelen van games verloren. Inmiddels is dit duo een nieuwe studio genaamd Stellify Entertainment Studio begonnen, waar ze werken aan hun eerste indie game. Dit wordt een deckbuilder met de naam Secret of Circadia.

Sinds Rydby en Armstrong met hun eigen onafhankelijke studio zijn begonnen, begint hun passie voor het ontwikkelen van games weer terug te komen. En dat is maar goed ook.