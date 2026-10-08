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Ron Perlman introduceert Dragon's Dogma 2: Dark Arisen, eerste reviews zijn lovend

Door Bram Noteboom
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Benieuwd naar Dragon's Dogma 2: Dark Arisen? Laat Ron Perlman je alle details vertellen over de aanstaande role-playing game plus DLC!

Zoals het origineel is de Dark Arisen-uitbreiding de kans voor Capcom om de basegame te verbeteren met nieuwe content. Spelers reizen af naar het ijskoude Norgan voor een gloednieuw avontuur, waarbij het verhaal van de RPG verder wordt uitgebreid. Je treft een andere Arisen; eentje die je nooit tegen had moeten komen. Daarnaast is ook de draak weer van de partij, al is er iets goed mis met dit wandelende kadaver. Capcom toont via de onderstaande video genoeg ambitie en de voice-over van acteur Ron Perlman maakt het gemakkelijk om naar te luisteren.

Bovendien zijn de eerste recensies binnen van Dragon's Dogma 2: Dark Arisen en de scores zijn typerend voor een Capcom-release in 2026. Via Metacritic staan de pc- en Nintendo Switch 2-versie op een machtige 88, terwijl de PS5-score een alsnog uitstekende gemiddelde score van 84 weet te bemachtigen. Vele outlets noemen het de definitieve reden om nu de RPG te ervaren en 'eindelijk de versie die spelers verdienden in 2024' met betere narratieve elementen, uitgebreide gameplay-opties en versterkte performance.

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Dragon's Dogma 2 en diens uitbreiding Dark Arisen zijn nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: Capcom
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 179 reviews 5632 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Dragon's Dogma 2
Dragon's Dogma 2

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Capcom

Uitgever

Capcom

Release

22 maart 2024

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar CarnifeX
CarnifeX
lvl9 NPC 2.0
2 uur geleden

War, war never changes.

0
Avatar Maestro
Maestro
lvl13 Meta Builder
5 uur geleden

Vet! Vergeten dat dit ook nog uitkwam.

0
Avatar Markus
Markus
lvl15 Community Veteraan
6 uur geleden

Ik vond DD2 een toffe game, maar het moment dat je in de grote stad aankomt, en dan opeens 500 quests en side quests krijgt om allerlei BS te doen zoals bloementjes plukken, sluipen, iemand achterna rennen en iemand stalken waarbij het echt allemaal onnodig lang en irritant werkt... Het weerhoud mij er iig van om voorlopig de game weer te spelen. Kijk echt niet uit om die quests daar weer te doen (en helaas, vele zijn main quests die gedaan moeten worden 🤣)

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