Ron Perlman introduceert Dragon's Dogma 2: Dark Arisen, eerste reviews zijn lovend

Benieuwd naar Dragon's Dogma 2: Dark Arisen? Laat Ron Perlman je alle details vertellen over de aanstaande role-playing game plus DLC!

Zoals het origineel is de Dark Arisen-uitbreiding de kans voor Capcom om de basegame te verbeteren met nieuwe content. Spelers reizen af naar het ijskoude Norgan voor een gloednieuw avontuur, waarbij het verhaal van de RPG verder wordt uitgebreid. Je treft een andere Arisen; eentje die je nooit tegen had moeten komen. Daarnaast is ook de draak weer van de partij, al is er iets goed mis met dit wandelende kadaver. Capcom toont via de onderstaande video genoeg ambitie en de voice-over van acteur Ron Perlman maakt het gemakkelijk om naar te luisteren.

Bovendien zijn de eerste recensies binnen van Dragon's Dogma 2: Dark Arisen en de scores zijn typerend voor een Capcom-release in 2026. Via Metacritic staan de pc- en Nintendo Switch 2-versie op een machtige 88, terwijl de PS5-score een alsnog uitstekende gemiddelde score van 84 weet te bemachtigen. Vele outlets noemen het de definitieve reden om nu de RPG te ervaren en 'eindelijk de versie die spelers verdienden in 2024' met betere narratieve elementen, uitgebreide gameplay-opties en versterkte performance.

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Dragon's Dogma 2 en diens uitbreiding Dark Arisen zijn nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.